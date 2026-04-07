Una lengua de polvo sahariano irrumpe en Castilla-La Mancha este martes: calima, lluvias de barro...

La lengua de polvo en suspensión cruzará España de sur a norte. Foto: Meteored.

Tras el tiempo primaveral que ha protagonizado la Semana Santa 2026, una borrasca fría aislada generará inestabilidad meteorológica con la llegada de lluvias y un descenso térmico que podría darse desde el martes. Una situación que irá acompañada de otro fenómeno adverso: la calima.

Según ha informado Meteored, la posición de esta borrasca favorecerá la entrada de vientos del sur, muy cálidos y que llegarán cargados de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara.

Esta intrusión irá penetrando por el sur peninsular a lo largo del martes, extendiéndose progresivamente hacia el centro y otras zonas del país, dejando un ambiente más turbio y una notable reducción de la visibilidad en algunos puntos. Los cielos adquirirán un tono blanquecino o anaranjado.

☔️ Un frente asociado a la borrasca fría que se descolgará frente al oeste peninsular dejará lluvias con barro y tormentas ⚡️ en varias comunidades.



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Durante este martes, la masa de aire turbio se repartirá por buena parte de la Península, afectando de lleno a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde se esperan las concentraciones más elevadas, especialmente en el valle del Guadalquivir y zonas del entorno del Estrecho.

Lluvias de barro

La presencia de partículas coincidirá con el frente que dejará precipitaciones persistentes y, en algunos casos, tormentosas.

La combinación de ambos factores favorecerá la aparición de lluvias de barro, especialmente en amplias zonas de Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-La Mancha y el entorno del Sistema Central.

Las gotas de lluvia arrastrarán el polvo en suspensión, dejando depósitos de barro sobre coches, calles y otras superficies. El episodio tenderá a prolongarse durante varios días.