El calor aparece en el cierre de la Semana Santa en Castilla-La Mancha; las heladas resisten en la sierra de Albacete

Castillo de Taibilla, en la localidad de Nerpio (Albacete). Ayuntamiento de Nerpio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas en ascenso en la comunidad autónoma durante este Sábado de Gloria, víspera del Domingo de Resurrección.

El aumento del calor puede ser localmente acusado en la franja nororiental del territorio autonómico, en zonas del este de las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados en Albacete, entre los 10 y los 24 en Ciudad Real, entre 4 y 25 grados en Cuenca, entre 7 y 25 grados en Guadalajara y entre 8 y 26 grados en Toledo

Los cielos en Castilla-La Mancha permanecerán poco nubosos o despejados. Además, a lo largo del día se esperan vientos flojos de dirección variable, aunque por la tarde girarán a sureste en la provincia de Albacete.

No obstante, la localidad albaceteña de Nerpio ha registrado una de las temperaturas más bajas de España durante las primeras horas de este sábado.

El mercurio se ha hundido hasta los -1,1 grados centígrados en esta localidad de la sierra de Segura, próxima a la Región de Murcia.