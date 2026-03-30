Núñez lamenta que la inflación se esté "comiendo" los ahorros de los castellanomanchegos y pide ayudas "urgentes"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que la inflación se esté "comiendo" los ahorros de los castellanomanchegos y ya ha pedido al Gobierno regional ayudas "urgentes" para paliar su efecto tanto en las familias como en empresarios, pymes y autónomos.

Durante una visita a una quesería de La Solana (Ciudad Real), Núñez ha recordado que "el 94 % de la industria regional es de carácter familiar" que en muchas ocasiones "no pueden más" porque están pagando "el impuesto más dura e injusto que hay, el de la inflación".

Esta situación derivada del conflicto en Irán provoca que “hoy hacer la compra en Castilla-La Mancha sea una odisea" ante una subida de precios que ha descrito como "estratosférica".

Este contexto de incremento de costes -sobre todo en energía y carburantes- o de los laborales, Núñez ha precisado que mantener un negocio a flote es cada vez más complicado por la reducción de los márgenes y la rentabilidad al "mínimo".

El presidente del PP regional ha explicado que la gente se ha dado cuenta de que "puede hacer menos cosas con el salario que tiene" y las empresas "pueden invertir menos porque la rentabilidad no deja de bajar".

Todo ello en un momento en el que ha denunciado que "todo el dinero se va a impuestos" y a las “macrorrecaudaciones” de tributos como el IVA o el IRPF, unas obligaciones que limitan la capacidad de inversión en la industria y de consumo en las familias.

Por todo ello, Núñez ha propuesto que "se revierta la situación" poniendo en marcha medidas para que la inflación no siga afectando a los ahorros de los castellanomanchegos ni a la rentabilidad empresarial.

Unas medidas que ha definido como "urgentes" para que se camine por la senda de permitir el consumo y la inversión.