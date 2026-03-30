El Hospital de Parapléjicos de Toledo alerta del incremento de lesiones medulares por accidentes de bicicleta

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo atendió en 2025 a 1.232 personas, ingresadas por distintos motivos asistenciales. Del total, 233 fueron nuevos pacientes procedentes de hospitales de diferentes comunidades autónomas.

Así ha informado este lunes el Hospital Nacional de Parapléjicos, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), alertando del incremento de lesiones medulares provocadas por accidentes de bicicleta.

Según ha detallado, de los 233 nuevos pacientes, 222 ingresaron con una lesión medular para seguir el programa de tratamiento integral del centro, además de seis estancias por síndrome de Guillain-Barré y cinco para evaluación de lesión medular.

Las causas traumáticas volvieron a ser las más frecuentes, con 121 casos, lo que supone el 54,5 %; frente a las 101 lesiones no traumáticas, el 45,5 %. En el grupo, se registraron además dos fallecimientos, uno relacionado con accidente de bicicleta y otro con una caída desde la propia altura.

La distribución por sexo y edad mantiene las tendencias observadas en años anteriores, pues del total de nuevos pacientes para tratamiento integral, 160 fueron hombres (72 %) y 62 mujeres (28 %), con una edad media total de algo más de 50 años.

Sobre el nivel de lesión, 108 presentaban nivel cervical, lo que dio lugar a una situación de tetraplejia, y 114 fueron paraplejias. Y 73 lesiones medulares fueron completas, 128 incompletas motoras y 21 incompletas sensitivas.

Accidentes de bicicleta

Uno de los datos más relevantes del balance fue el aumento de los accidentes de bicicleta con resultado de lesión medular, ya que de los 15 accidentes deportivos contabilizados, nueve estuvieron relacionados con la práctica de ciclismo.

Este dato está muy por encima de otras actividades como la escalada, con dos casos; las zambullidas, con uno; el senderismo, uno; quad, uno; o surf, uno.

En cuanto a los accidentes de tráfico, se registraron 35 casos, con mayoría de accidentes de coche y moto.

En total, 19 lesiones tuvieron consideración de accidente laboral, siendo nueve por caída de altura, seis por golpe de objeto y cuatro por accidente de tráfico.

Asimismo, durante 2025 se contabilizaron siete lesiones medulares debidas a intentos de suicidio, con una edad media de poco más de 21 años.

Por último, de las 101 lesiones no traumáticas, las causas más frecuentes fueron las vasculares (39 casos). Le siguen las complicaciones o secuelas postquirúrgicas (18), las tumorales (16), las inflamatorias o autoinmunes (11), las infecciosas (10), las osteoarticulares o degenerativas (6) y otras causas (1).

Procedencia

De los nuevos pacientes ingresados en 2025, un total de 61 eran de Madrid, 36 de Castilla-La Mancha, 31 de Castilla y León, 22 de Murcia, 18 de Andalucía y otros 18 de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, también hubo ingresos de Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Aragón, Baleares, La Rioja, Melilla, Canarias y Cataluña.