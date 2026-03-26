Luz verde a la Ley de Acompañamiento: estas son las principales deducciones en materia de vivienda

El pleno de las Cortes de este jueves ha dado luz verde a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Una norma que recoge un paquete de desgravaciones fiscales dirigido a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda que beneficiará a 13.000 personas con un coste estimado de 8 millones.

La ley ha salido adelante con los votos a favor de los diputados del PSOE, los votos en contra de Vox y el voto contrario o la abstención de los 12 diputados del PP, que solicitaron votar individualmente cada uno de los artículos.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la apuesta del Ejecutivo por "aprobar nuevas deducciones fiscales y hacerlo con bisturí para que no afecte al sostenimiento del estado del bienestar".

En cuanto a las medidas tributarias, Ruiz Molina ha destacado las dirigidas a favorecer la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes, entre las que se incluye la reducción en un 40 % del tipo impositivo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 5 % al 3%.

Además, el proyecto recoge una reducción a la mitad del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasa del 0,50 al 0,25 %, así como una nueva deducción en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 15 % de las aportaciones realizadas a "cuentas ahorro" de entidades de crédito.

Estas deducciones están dirigidas a jóvenes menores de 36 años y a la adquisición de la primera vivienda habitual y se complementan con la concesión por parte de la Administración regional de préstamos a tipo cero destinados a cubrir la parte no financiada por los bancos.

Asimismo, aumenta en un 11 % el límite máximo de la deducción por arrendamiento de vivienda, que pasa de 450 a 500 euros, tanto para menores de 36 años como para familias numerosas y monoparentales. Y se incrementa el límite del valor de la vivienda para poder acogerse a estas deducciones de 180.000 a 240.000 euros.

A todo ello se suman otras desgravaciones y reducciones de tasas, que tienen el fin de disminuir el esfuerzo fiscal de colectivos más vulnerables. También medidas de simplificación y agilización administrativa y medidas relacionadas con la política de recursos humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Enmiendas de la oposición

El consejero se ha referido a las enmiendas presentadas por PP y Vox, asegurando que "vienen a sumar más de 700 millones". Y ha criticado que las propuestas de la oposición son "deducciones para hoy y un catálogo de recortes para mañana".

"Da igual las medidas que proponga el Gobierno regional porque el PP siempre pide dos huevos duros más. Que sean más serios y rigurosos", ha explicado.

De su lado, la diputada socialista Silvia Fernández ha asegurado que esta norma se orienta a impulsar la actividad económica, mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos y favorecer una distribución "más equitativa" y una gestión "más eficaz" de las obligaciones tributarias.

"Además, impulsa una administración más ágil y más cercana. Y refuerza la seguridad jurídica", ha explicado.

PP y Vox

Por su parte, el presidente del PP, Paco Núñez, ha lamentado que la Ley de Acompañamiento se trata de "una ley ómnibus, un cajón desastre para tratar de tapar la incapacidad de gestión del Ejecutivo autonómico".

Y ha propuesto al PSOE un acuerdo para apoyar la norma y retirar las enmiendas del PP. Ha expresado que votaría a favor si los socialistas apoyaban la enmienda que reclama un concierto social que dé estabilidad al tercer sector y la relativa a la recuperación de la carrera profesional.

Por último, el diputado de Vox Francisco Cobo ha afirmado que las enmiendas de este grupo parlamentario proponen "un modelo ágil y eficiente", con "más seguridad jurídica, menos burocracia y menos impuestos".

Y ha criticado las del PSOE ya que son "reformas estructurales por la puerta de atrás", que introducen cambios que "ponen en riesgo la seguridad jurídica, sin que haya memoria económica ni informes técnicos que respalden estas reformas".