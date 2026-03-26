El gozoso paseo de Page en la Fira de Barcelona: apretones de mano, selfis y peticiones de "preséntate en España"

El presidente de Castilla-La Mancha se desplazó este miércoles a Barcelona, donde visitó a los 58 expositores de la región que exhiben sus productos en Alimentaria. La estancia de Emiliano García-Page en el recinto que acoge la muestra evidenció una proyección pública tan desconocida para otros presidentes autonómicos como sorprendente para quien ha hecho de la confrontación con el independentismo una de sus banderas.

El paseo de Page se inició sobre las 10:00 horas. En la puerta de Fira Barcelona atendió a los medios de comunicación que requirieron su opinión sobre las elecciones andaluzas y los decretos anticrisis por la guerra de Irán. Terminada la intervención ante la prensa, comenzó a recorrer los pasillos del pabellón: casi cinco horas después, el barón socialista seguía dentro.

A Page le insistieron con el salto adelante. "Preséntate en España", se escuchó, la petición "de siempre" que fue secundada por "mucha gente de fuera de Castilla-La Mancha", explican desde su círculo.

El jefe del Ejecutivo regional mantuvo decenas de conversaciones informales con los visitantes que se le acercaron. Hubo apretones de mano y algún selfi, no faltaron charlas algo más extensas con varios empresarios.

El desembarco en Barcelona ha dejado una sensación "muy buena" en el equipo de Page. Lejos de la comunidad que gobierna, también es reconocido. La influencia del toledano en la escena política española es muy superior a la de otros líderes regionales: además del respaldo, su entorno agradece el cariño que brota del saludo o el comentario cómplice.

En buena medida, el éxito de Page en la arena nacional se ha alimentado a partir de su beligerancia con los independentistas y la crítica recurrente a los pactos del PSOE de Pedro Sánchez con partidos como Junts, la formación de Carles Puigdemont a la que categoriza en la "ultraderecha".

Más allá del enfrentamiento que mantiene con Ferraz, el presidente de Castilla-La Mancha ha tenido palabras de elogio para Salvador Illa, responsable de la Generalitat de Cataluña desde 2024. Page ha elogiado las formas serenas de su homólogo y le ha responsabilizado de la distensión política que se vive en el Principado, aunque ha topado con la posibilidad de un modelo de financiación diferenciado.

Asimismo, ha tenido buenas palabras para Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona, el único ministro socialista de origen catalán que hay en el Ejecutivo de Sánchez —el barcelonés Ernest Urtasun, titular de Cultura, pertenece a Sumar—.

De la hiel a la miel

Page regresó a la Ciudad Condal nueve meses después de su último acto agendado en la capital catalana. La Conferencia de Presidentes celebrada en el palacio de Pedralbes en junio del pasado año confirmó la brecha que separa sus objetivos de los de Sánchez. La financiación autonómica fue el tema central de aquel cónclave; el esbozo de singularidad para Cataluña topó con el rechazo de Castilla-La Mancha y las regiones gobernadas por el PP.

La presencia de Page en Alimentaria, uno de los mejores escaparates mundiales de la gastronomía, ha respaldado a la industria agroalimentaria de la región, un motor de empleo y vehículo de arraigo en diferentes zonas del territorio. El presidente se ha acercado a los puestos de las diferentes marcas y cooperativas de la región que se promocionan en este evento bianual. Productos como el aceite de oliva, los embutidos o los derivados cárnicos integran la oferta con que Castilla-La Mancha ha comparecido en Barcelona.