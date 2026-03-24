El PSOE critica el "teatrillo" del PP en los hospitales de Castilla-La Mancha: "Lo que deben hacer es pedir perdón a los sanitarios"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha pedido al PP que "deje la demagogia y aplauda y abrace todo lo que el Gobierno de Emiliano García-Page encabeza, representa y ofrece a la ciudadanía" de la tierra.

Así lo ha expresado Maestre en respuesta a las críticas del PP por el impacto económico que, según sus cálculos, supone para los profesionales del Sescam la falta de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha.

La socialista ha cargado contra el PP por la "estrategia o teatrillo" que el partido está realizando a las puertas de los hospitales públicos de Castilla-La Mancha.

"El objetivo es enmarañar, enredar o mentir, utilizando una causa de la que deberían avergonzarse. Si algo tiene que hacer el PP respecto a los profesionales sanitarios de la región es pedirles perdón", ha afirmado.

Maestre ha afirmado que tanto los profesionales como la ciudadanía "tienen memoria" y recuerdan los "3.000 despidos que impulsó el Gobierno de María Dolores de Cospedal o los más de 2.000 millones de euros que se recortaron de los presupuestos sanitarios".

"¿De qué está hablando el PP? Vienen insultando la inteligencia de los ciudadanos con un regate corto en torno a la ley de acompañamiento del jueves en las Cortes. Lo que queremos es una ley para evitar que, si alguna vez alguien se siente tentado en recortar o en suprimir la carrera profesional sanitaria, no lo pueda hacer", ha afirmado.

"Un buen día"

Maestre ha criticado que mientras el presidente del PP regional, Paco Núñez, está todos los días "delante de un micrófono atacando, mintiendo y generando rencor", la Junta está asumiendo su responsabilidad de gestionar los fondos públicos.

"Hoy es un buen día para Castilla-La Mancha porque se ha firmado con las diputaciones provinciales el Programa de Apoyo Activo al Empleo", ha afirmado. Un programa que cuenta con 64 millones de euros para ofertar más de 6.000 puestos de trabajo.

"El PSOE aplaude y reconoce la gran labor del Gobierno en la presentación de este importante plan, de la mano de los representantes de los trabajadores y de las empresas, en la línea de lo que siempre defiende el presidente: la concertación social, el apoyo y el acuerdo", ha sentenciado.