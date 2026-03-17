Castilla-La Mancha desarrolla el sello electrónico para certificar las solicitudes sobre Tesorería en solo tres minutos

A través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, el Gobierno de Castilla-La Mancha certificará en solo tres minutos las solicitudes que presente la ciudadanía en materia de Tesorería, mediante la implantación de la certificación automatizada e inmediata y el sello electrónico.

Según la Junta, se trata de documentos administrativos que constatan la existencia de determinados pagos realizados o retenciones practicadas en concepto de IRPF, en el seno de procedimientos administrativos. Un proceso que hasta ahora tenía un plazo medio de cinco días desde la recepción de la solicitud.

La orden ha sido publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dando luz verde al sello electrónico de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, así como su uso, superpuesto al código seguro de verificación para la firma y emisión de documentos.

Una medida que "facilita a las personas la obtención de certificados en el ámbito de la Tesorería, gracias a la implantación de la certificación automatizada e inmediata".

Con esta medida, la Administración regional "mejora la eficacia y la productividad de los empleados públicos a partir de la aplicación de la tecnología a trabajos que antes requerían la intervención de funcionarios". En total, afecta a unos documentos que generaban un volumen de hasta 2.000 anualmente.

Así será el proceso

A través de la sede electrónica, se podrá presentar la solicitud en una plataforma que contiene los datos económicos y de identificación de la persona solicitante.

Después, se generará de manera automática e inmediata el certificado requerido, que además será firmado y comunicado al solicitante, también de manera automática.

La superposición del sello electrónico a dicho certificado garantizará la interoperabilidad, permitiendo que se pueda remitir directamente a otras administraciones públicas, sin que sea la ciudadanía la que lo tenga que aportar ante otras administraciones cuando estas lo requieran.