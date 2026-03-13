Castilla-La Mancha llega al 8,25 y lidera por primera vez en solitario el ranking nacional de la dependencia

Castilla-La Mancha se ha situado como la comunidad autónoma con mejor valoración del país en políticas de dependencia, con una puntuación de 8,25 sobre 10.

Según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, la región encabeza la clasificación nacional por delante de Castilla y León, que obtiene un 7,5, y muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 4,75.

El informe, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, refleja que Castilla-La Mancha lidera por primera vez en solitario la escala del observatorio, consolidando una evolución que en los últimos años la había situado de forma recurrente en los primeros puestos.

La mejor nota del país en atención a la Dependencia.



Por primera vez, Castilla-La Mancha lidera este ranking en solitario y a distancia del resto de comunidades. Un logro fruto de un esfuerzo enorme, cuando llegué al Gobierno estábamos en suspenso. Gracias a todos los… pic.twitter.com/1hT94MNJEV — Emiliano García-Page (@garciapage) March 13, 2026

El presidente de la Junta de Comunidades, el socialista Emiliano García-Page, ha celebrado el resultado en redes sociales asegurando que se trata de "la mejor nota del país en atención a la Dependencia".

"Por primera vez, Castilla-La Mancha lidera este ranking en solitario y a distancia del resto de comunidades. Un logro fruto de un esfuerzo enorme, cuando llegué al Gobierno estábamos en suspenso. Gracias a todos los profesionales", ha escrito.

Alta cobertura

El dictamen destaca especialmente los indicadores de cobertura y gestión del sistema castellanomanchego.

En la región, el 28,2 % de la población potencialmente dependiente recibe una prestación efectiva, la tercera tasa más alta de España tras Andalucía (30,8 %) y Castilla y León (29,7 %), y por encima de la media nacional (25,1 %).

Castilla-La Mancha también presenta una de las tasas más bajas del denominado "limbo de la dependencia", con un 4,1 % de personas con derecho reconocido pendientes de prestación efectiva, frente al 8,3 % del conjunto del país.

En cuanto a los tiempos de respuesta, el periodo medio de resolución del Programa Individual de Atención (PIA) es de 165 días, muy por debajo de la media estatal de 341 días.

Además, la comunidad registra una lista de espera total del 5,8 %, prácticamente la mitad que la media española, situada en el 11,1 %.

Más gasto y generación de empleo

El informe también sitúa a Castilla-La Mancha entre las autonomías con mayor inversión en dependencia por población potencialmente dependiente.

Gasto por comunidades autónomas.

La región destina 1.776 euros por persona, por encima de la media estatal (1.459 euros) y solo superada por La Rioja.

Este esfuerzo se traduce también en empleo: el sistema genera 40,3 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, ligeramente por encima de la media nacional.

En términos absolutos, el sistema de atención a la dependencia en la región suma 20.500 empleos, tras la creación de 1.303 nuevos puestos de trabajo en el último ejercicio.

Más dependientes atendidos

Según el dictamen, Castilla-La Mancha incorporó 4.390 nuevos dependientes atendidos en el último año, lo que supone un incremento del 5,63 %, aunque por debajo de la media de recuperación nacional, que alcanza el 10,45 %.

El crecimiento también se refleja en los casos de mayor dependencia: los expedientes activos de grado III aumentan un 6,2 %, ligeramente por encima de la media española.

Las sombras del sistema

El informe también señala algunos aspectos mejorables en el modelo castellanomanchego. Uno de ellos es la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que en la región alcanza una media de 25,6 horas mensuales, claramente por debajo de la media estatal de 37,5 horas.

Asimismo, el peso de los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas sigue siendo menor que en el conjunto del país. En Castilla-La Mancha el equilibrio servicios/prestaciones económicas se sitúa en el 28,4 %, frente al 45 % nacional.

En el plano presupuestario, el dictamen apunta que el presupuesto autonómico para dependencia crece un 4,9 % en 2025, muy por debajo del incremento medio estatal del 14,5 %.

Más de mil fallecidos esperando

Entre los datos más duros del informe figura el número de personas fallecidas en lista de espera. En 2025 murieron en Castilla-La Mancha 1.150 personas mientras aguardaban la tramitación de su expediente de dependencia: 656 pendientes de resolución de grado y 494 con derecho reconocido pero aún sin prestación o servicio.

A nivel nacional, el estudio señala que 32.704 personas fallecieron en las listas de espera entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

Torijano reivindica el modelo regional

Tras conocerse los resultados, la consejera de Bienestar Social del Gobierno castellanomanchego, Bárbara García Torijano, ha destacado que la región lidera el ranking "muy por encima de otras comunidades autónomas en gestión de dependencia".

Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social. Javier Longobardo

"Somos el número uno en España y eso es gracias al trabajo realizado a lo largo de los diez años del Gobierno del presidente Page", ha señalado.

La consejera ha subrayado además que el sistema se sostiene con una financiación autonómica del 71 %, por lo que ha reclamado al Gobierno central que incremente su aportación hasta el 50 % previsto en la ley.

"Queremos que estos datos y esta atención a nuestros ciudadanos se mantengan en el tiempo e incluso puedan mejorar", ha asegurado.

Felicitación

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, su presidente, José Manuel Ramírez Navarro, ha felicitado al Ejecutivo autonómico por lograr "la mayor puntuación en la escala de la dependencia".

"Este notable probablemente se debe al esfuerzo institucional y al trabajo de los profesionales de la Consejería y de las entidades locales que hacen posible que las prestaciones lleguen a las personas cumpliendo la ley", ha señalado.