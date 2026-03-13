La Aemet prevé una primavera "cálida" en Castilla-La Mancha y avisa sobre la Semana Santa: "No es raro que llueva"

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Luis María Bañón, ha afirmado que "lo más probable es que la primavera registre temperaturas cálidas en Castilla-La Mancha". No obstante, ha asegurado que "la incertidumbre es muy elevada" en cuanto a las precipitaciones.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, Bañón ha detallado que en lo que va de marzo se han registrado temperaturas máximas frescas y mínimas cálidas. Además, se acumulan 40 litros por metro cuadrado de agua de lluvias, un 80 % de la media de este mes.

En cuanto a los próximos días, ha anunciado que se espera el paso de una borrasca que dejará temperaturas frescas y "posibilidad de alguna precipitación débil" el sábado. No obstante, las temperaturas se irán recuperando poco a poco, para alcanzar datos normales para la época.

Asimismo, ha reconocido que, para la semana del 23 de marzo, la situación comenzará a ser "más incierta". Mientras que algunos modelos marcan que "va a llover más de lo habitual, otros dicen que lloverá menos", por lo que la incertidumbre es muy elevada.

"Lo más probable es que la primavera registre temperaturas cálidas, mientras que para las precipitaciones no hay una predicción clara", ha explicado.

Semana Santa

Sobre la Semana Santa, también ha asegurado que hay "mucha incertidumbre" si tenemos en cuenta los datos que se manejan actualmente. "Si se recurre a la climatología básica, tomando lo que es habitual que ocurra en Toledo a principios de abril, no es raro que llueva algún día", ha expresado.

De hecho, la "probabilidad de que llueva más de un litro alguno de los 'cuatro días clave' de Semana Santa está por encima del 60 %".

"La situación todavía es incierta, pero no es infrecuente que llueva a principios del mes de abril", ha sentenciado.

Invierno cálido

Por su parte, Sabrido ha resumido el comportamiento del trimestre de invierno, señalando que "ha sido muy cálido, muy lluvioso y muy ventoso". "En la serie histórica de los últimos 65 años, se sitúa como el noveno más cálido y el octavo más lluvioso, además de haber registrado numerosos episodios de viento", ha detallado.

Asimismo, se ha referido al contexto de cambio climático en el que se enmarcan estos registros. "Los datos que estamos viendo sobre borrascas y temperaturas muestran con claridad que estamos evolucionando hacia un cambio climático", ha afirmado.

Sabrido también ha destacado el papel de la Agencia Estatal de Meteorología como institución de referencia para la prevención y gestión de emergencias. Y ha reconocido la labor de sus técnicos y profesionales, "fundamental para comprender mejor la evolución del clima y tomar decisiones basadas en la evidencia científica".