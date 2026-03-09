Gutiérrez advierte al PP de Castilla-La Mancha de un posible "sorpaso" de Vox si no vuelven a la "moderación"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha advertido al PP del peligro de "sorpaso" de Vox en la región si no vuelven a "la moderación, el sentido común y el respeto a los pactos como el del Estatuto de Autonomía".

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Toledo, el número dos de los socialistas en la región ha aprovechado la salida del secretario general de Nuevas Generaciones a nivel estatal y también líder de la organización juvenil a nivel europeo, Carlo Angrisano y su petición de voto para Vox, para lanzar esta advertencia.

"Quiero hacer especialmente esta reflexión a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha, porque es el PP más faltón, más mentiroso y más radical del conjunto de los PP de toda España. Esa estrategia hace que muchos dirigentes, y especialmente muchos votantes, abandonen al PP y se vayan a Vox", ha asegurado.

Gutiérrez ha convocado a los medios para pedir a todos los alcaldes 'populares' de la región que se "retracten por mentir en su campaña del canon del agua" asegurando que es un gravamen "impuesto por Page".

"Es una obligación que viene de las directivas europeas como ha reconocido el alcalde de Quismondo (Toledo) en sede judicial", ha asegurado en relación a la contestación del munícipe toledano en el acto de conciliación programado por la querella interpuesta por los socialistas sobre este aspecto.

El también diputado nacional ha señalado que este "reconocimiento de que han mentido a sus ciudadanos", van a enviárselo a "todos los alcaldes del PP de Castilla-la Mancha que han utilizado esta mentira" para que se desdigan de manera pública y "salgan del callejón sin salida en el que les ha metido Paco Núñez" o de lo contrario "serán condenados por los tribunales".

En este sentido, ha criticado que el PP de Paco Núñez "mienta tanto como respira, de manera instintiva, todos los días y a todo el mundo", convirtiendo así "la mentira y el insulto en su única estrategia política”.

Gutiérrez ha recordado que las críticas de los 'populares' al canon del agua se iniciaron el año pasado con una "campaña partidaria" a través de los ayuntamientos en los que gobiernan para denunciar la puesta en marcha de lo que llamaban el "canon de Page".

A partir de ahí, el PSOE interpuso varias querellas criminales contra regidores como el de Quismondo, José Eugenio Castillo, al que denunciaron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en relación a un boletín distribuido por el Consistorio que según argumentaban recogía "ataques" al PSOE por la puesta en marcha de este gravamen.

Ahora, ha descrito el diputado socialista, Castillo "no reconoce la autoría de ese escrito que lleva el logo del Ayuntamiento de Quismondo, que fue colgado en las redes del Ayuntamiento, que fue repartido por personas del PP de Quismondo y que el propio alcalde reconoció en una entrevista que era un folleto del Ayuntamiento de Quismondo para no ser condenado".

Respuesta al PP

Por último, Gutiérrez ha respondido a las acusaciones del diputado regional del PP, Juan Antonio Moreno Moya, de "abandono de la sanidad" por parte del Gobierno de Page.

"Hay problemas con la sanidad en toda España y esos problemas se pueden afrontar de dos maneras: como hace Page, construyendo hospitales, abriendo centros de salud, consultorios, reforzando el presupuesto público, o recortando, privatizando como hace el PP en Andalucía, Castilla y León o la Comunidad de Madrid”, ha concluido.