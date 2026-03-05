El PSOE de Page bloquea en Castilla-La Mancha la "supremacista" propuesta de Vox para prohibir el burka

La mayoría absoluta del PSOE de Emiliano García-Page en las Cortes de Castilla-La Mancha ha servido para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley, paso previo antes de remitirla al Congreso de los Diputados, para prohibir el uso del niqab y el burka en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por Vox, también ha sido apoyada por el PP, pero no ha prosperado.

El presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, ha defendido durante su intervención en el pleno de este jueves que la propuesta busca proteger "la dignidad y la libertad de las mujeres" y reforzar la seguridad en los espacios públicos.

Ha calificado estas prendas como "cárceles de tela" y ha argumentado que su prohibición no obedece a motivos religiosos, sino a la necesidad de "defender la identidad española frente a una ideología incompatible con la libertad y la convivencia".

Por su parte, la diputada del Partido Popular Tania Andicoberry ha anunciado el voto favorable de su grupo a la toma en consideración de la iniciativa, aunque ha marcado distancias con el "enfoque identitario" de Vox.

Ha asegurado que el debate "no trata sobre una prenda, sino sobre la dignidad, la igualdad y la libertad real de las mujeres", y ha defendido que la tramitación parlamentaria permitiría "perfeccionar el texto y aportar soluciones equilibradas".

Ana Isabel Abengózar durante su intervención. Cortes CLM

Desde el PSOE, la portavoz Ana Isabel Abengózar ha rechazado la propuesta acusando a Vox de usar el feminismo "como coartada para atacar a una minoría" y de "sembrar alarma sobre un fenómeno residual".

Ha insistido en que la normativa actual ya ofrece instrumentos para actuar ante casos de coacción o vulneración de derechos, y ha advertido de que "legislar sobre la excepción es construir miedo sobre la convivencia".

Propuesta "supremacista"

La consejera de Igualdad del Gobierno castellanomanchego, Sara Simón, ha sido especialmente crítica. Se ha declarado "decepcionada" con el discurso de Vox, al que ha calificado de "supremacista", y ha denunciado que "no se puede hablar de defensa de la mujer mientras se desacreditan las políticas públicas que garantizan su protección".

Ha reivindicado que la igualdad "se construye con educación, recursos y compromiso, no con prohibiciones que estigmatizan".

Para entendernos: hoy VOX con el apoyo del PP propone en @cortesclm remitir al Congreso el mismo proyecto de ley contra el burka que ya fue rechazado por el pleno del Congreso; mientras que otros grupos parlamentarios nacionales han registrado o están trabajando otros proyectos.… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) March 5, 2026

Fuera del hemiciclo, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, ha acusado en redes sociales a Vox y al PP de "repetir un texto ya rechazado en el Congreso", calificando la iniciativa como "un ejercicio de populismo político y pereza intelectual".

El pasado 17 de febrero, el Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, pese al apoyo del PP y UPN, con 177 votos en contra, 170 a favor y una abstención.

Fue un debate muy bronco en el que Vox defendió la medida en nombre de la seguridad y la dignidad de las mujeres mientras la mayoría de grupos la tachó de racista, xenófoba y contraria a la libertad religiosa.

Debate sobre igualdad

El pleno de este jueves en el Parlamento de Castilla-La Mancha, celebrado a tan solo tres días del 8M, ha evidenciado también la incapacidad del PSOE y del PP para ponerse de acuerdo y aprobar una declaración institucional conjunta con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Este es el texto que hemos ofrecido al @PP_CLM para firmar una declaración institucional (de mínimos básicos porque debe aprobarse por unanimidad) con motivo del día de la mujer. Se han negado, les habrá vuelto a llamar Tellado, desde Génova, para darles las órdenes de que el… pic.twitter.com/F1WyElSarx — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) March 5, 2026

El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha acusado al PP de negarse a firmar un texto "de mínimos básicos" para conmemorar la jornada y ha insinuado que la decisión responde a directrices de la dirección nacional del partido.

Según ha señalado en la red social X, "las declaraciones institucionales sirven para poner en valor lo que nos une como sociedad" y ha considerado "insultante" rechazar un acuerdo sobre cuestiones que ha calificado de "mínimo denominador común".

La respuesta no ha tardado en llegar desde el PP. La secretaria general de la formación en la región, Carolina Agudo, ha acusado al dirigente socialista de "manipulación" y ha defendido que su partido ha propuesto incorporar al texto referencias a "los errores normativos que han beneficiado a agresores sexuales" tales como la ley del solo sí es sí o a fallos como los registrados en las pulseras telemáticas que localizan a los condenados por violencia machista.

Porque quién ha votado en el Congreso la Ley del sí es sí, quién apoya a Sánchez cuando es aplaudido por un régimen que lapida mujeres y ha callado ante los abusos sexuales y las juergas con prostitutas de tu partido eres tú.



El @PP_CLM no te aceptamos ninguna lección.



(3/3) — Carolina Agudo (@carolagudo) March 5, 2026

Agudo ha sostenido que ha sido el PSOE quien ha rechazado incluir estas menciones en la declaración institucional y ha concluido su réplica asegurando que el PP de Castilla-La Mancha "no acepta ninguna lección" de los socialistas.

Intenso debate

Previamente, durante un debate general general sobre las políticas de la Consejería de Igualdad, el grupo socialista ha reivindicado que el feminismo "no es una guerra de sexos", sino una herramienta para garantizar "las mismas oportunidades entre hombres y mujeres", frente a las críticas de PP y Vox, que lo han acusado de convertirse en una "herramienta partidista".

La diputada del PSOE Charo García Saco ha advertido de que los avances logrados "no son irreversibles" y ha advertido de que "hay administraciones que consolidan y otras que retroceden en derechos que ha costado décadas conseguir".

Ha defendido que "la igualdad no enfrenta a hombres y mujeres", sino que impulsa una sociedad más justa cuando se destinan recursos públicos: "Se reducen las brechas y se refuerza la protección frente a la violencia machista".

Dinero, no pancartas

En la misma línea, la consejera Sara Simón ha destacado que desde que Emiliano García‑Page es presidente de Castilla-La Mancha "se han multiplicado los fondos destinados a la igualdad". Ha recordado que durante el último mandato del PP se invirtieron 59 millones de euros, mientras que en la actual legislatura la cifra ya alcanza los 138,6 millones.

"No hay pancartas: hay dinero para hacer políticas", ha señalado, elogiando el trabajo de los Centros de la Mujer, que en 2025 atendieron a casi 24.000 mujeres y más de 100.000 consultas, una cuarta parte relacionadas con violencia machista.

Simón ha mencionado además el impulso a ayudas para víctimas de violencia de género, el Plan Corresponsables, la futura ley para reducir la brecha salarial, la apertura de cinco centros para mujeres víctimas de violencia sexual y la Red Amparo, que este verano recorrerá municipios con autobuses como "puntos seguros" en fiestas populares.

Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

Desde Vox, su portavoz Iván Sánchez ha afirmado que "no se ayuda a las mujeres convirtiendo su defensa en una guerra permanente entre sexos" y ha defendido que "el futuro pasa por fortalecer la familia, apoyar la natalidad y garantizar la libertad de cada mujer para desarrollar su proyecto de vida".

Ha acusado al PSOE de promover un "feminismo de pancarta" y de usar el discurso de igualdad como "etiqueta ideológica".

La diputada popular Ana María Cantarero. Cortes CLM

También la diputada del PP Ana María Cantarero ha asegurado que la igualdad "merece algo mejor que la confrontación permanente" y no debe "convertirse en una bandera partidista".

Ha reclamado "prevención, recursos y acompañamiento" ante el aumento de delitos contra la libertad sexual y ha criticado que la Junta "haya trasladado a los ayuntamientos el esfuerzo económico del Plan Corresponsables".

Ha subrayado, además, la necesidad de reforzar las políticas de conciliación, recordando que "el 65 % de los desempleados de la región son mujeres".