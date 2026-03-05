PP y Vox acusan al Gobierno de Page de elaborar una Ley de Acompañamiento "chapuza": "Es un contenedor normativo"

La mayoría socialista ha tumbado este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, comúnmente conocida como Ley de Acompañamiento.

Durante el debate, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el Partido Popular han protagonizado un intercambio de palabras con críticas cruzadas a la presentación de la enmienda y al proyecto de ley.

Por su parte, el diputado regional del PP Santiago Serrano ha calificado la Ley de Acompañamiento presentada como "una chapuza que demuestra que el Ejecutivo autonómico no respeta a las Cortes ni a los ciudadanos".

"Desvirtúa la función representativa y el papel de los parlamentarios al acelerar modificaciones normativas para evitar el debate. No se trata de una agilización, sino de un atajo legislativo para incluir un batiburrillo de materias diversas como la vivienda, la sanidad o la fiscalidad. Es un contenedor normativo", ha lamentado.

Una justificación que ha convencido al grupo Vox para apoyar la enmienda a la totalidad 'popular', "pese a las diferencias que existen entre los dos grupos". Así lo ha indicado el diputado Francisco José Cobo, que ha afirmado que la norma "responde a la acumulación, urgencia y a querer evitar un debate profundo de los temas".

"No es una Ley de Acompañamiento sino una 'ley cajón' que no acompaña nada, sino que más bien arrastra todo. No agrupa, sino que amontona", ha criticado.

"Enmienda sin rigor y credibilidad"

Durante su intervención, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha considerado que la enmienda a la totalidad del PP "carece de todo rigor y credibilidad", reivindicando que el proyecto de ley pretende "mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos".

Para Ruiz Molina, la enmienda "no cuestiona el contenido del proyecto de ley sino la herramienta legislativa utilizada por el Ejecutivo autonómico, una 'ley ómnibus', un procedimiento común en todos los parlamentos que hasta el PP utilizó cuando gobernó en la comunidad autónoma".

Por ello, ha destacado que han cumplido "de forma escrupulosa" con la legislación vigente y ha acusado a los 'populares' de "denunciar falsamente que el Consejo Consultivo cuestiona la tramitación de la norma".

Por último, la diputada regional del PSOE Silvia Fernández se ha sumado a las palabras del consejero y ha tildado la enmienda de "obstruccionista y oportunista". "Está basada en supuestos e hipótesis. Parece que les molestan las medidas para lograr un funcionamiento más eficiente de la Administración regional", ha expresado.

Desgravaciones

Sobre la norma, Ruiz Molina ha recordado que el contenido incluye un conjunto de desgravaciones fiscales orientadas a facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, medidas de simplificación administrativa y preceptos relacionados con la política de recursos humanos en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Ha apuntado a las reducciones de tributos como el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados en la adquisición de una vivienda por parte de jóvenes menores de 36 años, así como deducciones en las aportaciones a cuenta de entidades de crédito o en el arrendamiento de la vivienda habitual.

También a otras medidas fiscales como la deducción de un máximo de 100 euros por la tenencia de perros de asistencia por parte de personas con discapacidad o la exención de pago de las tasas de la ITV a titulares de licencias de autotaxi, además de las del programa Acredita o las relacionadas con el canon del agua en el uso doméstico.