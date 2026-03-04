Estos dos pueblos de Castilla-La Mancha, a un paso del Grand Prix 2026: buscan participantes y colaboración

Castilla-La Mancha vuelve a soñar con el 'Grand Prix del Verano' 2026. Los municipios de Chinchilla de Montearagón (Albacete) y Villacañas (Toledo) han sido seleccionados y preseleccionados, respectivamente, para participar en el famoso concurso de RTVE presentado por Ramón García.

Tras el sorteo ante notario realizado por la cadena de televisión pública nacional, ambos ayuntamientos han compartido la singular noticia que ha iniciado una cuenta atrás para las dos localidades castellanomanchegas: antes del próximo 12 de marzo deberán tener listos los expedientes, equipos y los vídeos de su candidatura.



El listón regional está muy alto por la participación de Herencia (Ciudad Real) en la edición pasada donde el pueblo ciudadrealeño arrasó y llegó hasta las semifinales.

Anuncio del Ayuntamiento de Villacañas sobre el 'Grand Prix'.

Desde el Ayuntamiento de Villacañas han comunicado con orgullo que han superado el primer corte del sorteo. Para certificar su participación definitiva en el 'Grand Prix', deben preparar un vídeo de presentación que muestre la esencia del lugar antes de la fecha límite.

"Queremos contar con todos vosotros para mostrar la energía, el orgullo y el espíritu de Villacañas", han señalado en sus redes sociales. Tras la entrega del vídeo, subrayan que la localidad toledana "competirá con otros municipios en el programa más divertido y esperado del verano".

Anuncio de la participación de Chinchilla en el concurso de RTVE.

La alegría también ha resonado en Chinchilla de Montearagón al conocerse que ya son equipo del mítico concurso."¡Nuestro pueblo ha sido seleccionado!", ha celebrado el consistorio en sus canales de comunicación oficiales.

Desde la Comisión de Fiestas han advertido que disponen de muy poco margen para organizar el equipo, el público y el resto de material exigido. Por ende, han destacado que buscan participantes "con buena condición física" y "vecinos y vecinas de todas las edades" que quieran acudir como público.

Al hilo, han convocado una reunión informativa este jueves 5 de marzo a las 21:00 horas en el Centro Social Polivalente para perfilar todos los detalles.

"Es una oportunidad histórica para que Chinchilla luzca como se merece en televisión", concluyen.

Grand Prix.

Novedades del Grand Prix 2026

RTVE quiere apostar aún más fuerte por el formato 'Grand Prix' tras los excelentes datos de audiencia (una media del 12,4 % de cuota de pantalla) y para esta temporada ha incluido varias novedades:

Más participación : 12 localidades de todo el país frente a las 10 del año pasado.

: 12 localidades de todo el país frente a las 10 del año pasado. Más programas: Hasta nueve entregas (seis eliminatorias, dos semifinales y una final), una más que en 2025.

Una vez entregados los vídeos y demás requerimientos el 12 de marzo, se confirmará el calendario oficial de grabaciones.