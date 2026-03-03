La Junta aprueba crear la Comisión de Diversidad y el Consejo LGTBI en Castilla-La Mancha: "Es un avance fundamental"

El Gobierno de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la creación de la Comisión de Diversidad y del Consejo Regional LGTBI, dos nuevos órganos que se constituirán formalmente a lo largo de la próxima primavera y que buscan reforzar las políticas públicas en materia de diversidad sexual y derechos del colectivo.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado la medida en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, acompañada por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Simón ha calificado este paso como "fundamental" para desarrollar la Ley 5/2022 de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, implementar políticas públicas y asegurar la participación activa del colectivo, además de "combatir toda expresión de odio".

Sara Simón y Amador Pastor durante la rueda del Consejo de Gobierno. JCCM

La Comisión de Diversidad será un órgano colegiado de planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas LGTBI. Estará integrada por 18 direcciones generales y órganos directivos del Ejecutivo autonómico, además del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y el Instituto de la Mujer, garantizando así la transversalidad y la perspectiva de género en todas las actuaciones.

Funciones clave

Entre sus funciones se encuentra el análisis de la implementación de políticas públicas en esta materia, la incorporación de la perspectiva de diversidad sexual en las acciones del Gobierno y la elaboración de un informe trianual sobre el impacto de las medidas adoptadas.

Por su parte, el Consejo Regional LGTBI será un órgano consultivo y de participación ciudadana, también dependiente de la Consejería de Igualdad. Tendrá un mandato de cuatro años y contará con representación del Gobierno autonómico, diez vocalías de asociaciones y entidades LGTBI de la región, así como representantes sociales, económicos y sindicales, con el objetivo de formular propuestas y recomendaciones.

Según ha explicado la consejera, tras la aprobación de los decretos se impulsará la constitución formal de ambos órganos esta primavera y se encargará a la Comisión la elaboración de un plan estratégico en materia LGTBI para potenciar la transversalidad de las políticas públicas.

Simón ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con los derechos del colectivo LGTBI, subrayando que en la presente legislatura se han ampliado convocatorias de ayudas, se han abierto sedes del SAI LGTBI en todas las provincias y se han impulsado iniciativas de sensibilización y conmemoración de fechas clave como el Orgullo o el Día contra la LGTBIfobia.