EL ESPAÑOL consolida su liderazgo con el gran debate económico y político sobre el estado de Castilla-La Mancha

El Cigarral de las Mercedes se ha convertido, los días 26 y 27 de febrero, en el epicentro político, económico y social de Castilla-La Mancha al acoger el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, bajo el lema 'Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional'. Esta edición ha adquirido una relevancia especial al coincidir con el 20 aniversario de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una efeméride que ha servido para reforzar su papel como altavoz y punto de encuentro de la realidad autonómica.

Durante las dos jornadas, el evento ha reunido a unos 69 ponentes y a las principales autoridades institucionales, empresariales y sociales de la comunidad y del conjunto de España, con un seguimiento muy destacado tanto presencialmente como vía streaming.

El encuentro ha sido organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, consolidando al foro como una de las grandes citas del año para analizar el presente y el futuro de la región. Bajo el marco privilegiado del Cigarral de las Mercedes, en Toledo, el programa se ha articulado en torno a debates sobre el Estado autonómico, la financiación local y autonómica, la transición energética, el desarrollo rural, la digitalización y la inteligencia artificial, la sanidad, la educación y la cohesión social.

A lo largo de las dos citas, se han llevado a cabo conversaciones, entrevistas y mesas redondas que reflejan la pluralidad de voces que hoy influyen en la toma de decisiones en Castilla-La Mancha, tanto desde las instituciones como desde la empresa, los agentes sociales y el mundo académico. La alta participación institucional, destacando que todo el equipo de Gobierno regional ha participado, y el eco en medios locales y nacionales reforzaron el carácter estratégico del foro para proyectar la imagen de una región estable, dialogante y con ambición de liderazgo en el nuevo escenario nacional e internacional.

Liderazgo

Dos figuras de liderazgo han marcado el tono editorial y el pulso político del encuentro: Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que han ejercido como auténticos anfitriones del foro. Su presencia ha simbolizado el compromiso del grupo con Castilla-La Mancha y la voluntad de situar el debate regional en la agenda nacional.

En su intervención, Esther Esteban ha subrayado que ha llegado el momento de que Castilla-La Mancha deje de ser "vagón de cola" para convertirse en "locomotora", advirtiendo de que "no podemos quedarnos atrás, el tiempo apremia". Con ese mensaje, ha reivindicado el papel de la región en el conjunto de España y ha ligado el vigor económico y social de Castilla-La Mancha al crecimiento experimentado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que ha batido récords de audiencia en 2025.

Por su parte, Pedro J. Ramírez ha puesto el acento en la cultura del acuerdo como una de las claves del "éxito de Castilla-La Mancha". Ha destacado que la comunidad se ha caracterizado por una apuesta sostenida por el consenso institucional y político, lo que ha generado un entorno de estabilidad muy valorado por las empresas y los inversores. En su reflexión, ha defendido que la región puede convertirse en un ejemplo para España si mantiene esa línea de acuerdos amplios en asuntos como la financiación, la energía, la sanidad o la educación, áreas todas ellas presentes en la agenda del foro.

Uno de los elementos más significativos del foro ha sido la presencia de todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por el presidente Emiliano García-Page, que ha participado activamente en el encuentro. La asistencia de la práctica totalidad del Consejo de Gobierno —con titulares de áreas como Economía, Educación, Sanidad, Bienestar Social o Transición Energética— ha convertido esta cita en una plataforma privilegiada para explicar la acción del Ejecutivo y dialogar con empresas, sindicatos y sociedad civil.

Eje vertebrador

Durante la entrevista al presidente Emiliano García-Page realizada por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de este medio, se ha tratado la estrategia de Pedro Sánchez utilizando una metáfora muy gráfica como "ningún general puede decir que ha ganado la guerra si su ejército fallece", una frase con la que ha querido advertir sobre los riesgos de decisiones políticas que puedan debilitar el conjunto del proyecto común. La intervención del presidente regional ha tenido influencia en clave nacional y autonómica, y ha reforzado la idea de Castilla-La Mancha como territorio que reclama estabilidad, moderación y sentido de Estado en un contexto político complejo.

En las dos jornadas del V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha se han tratado los grandes desafíos de transformación que afronta la región, desde la digitalización hasta el territorio. Se ha debatido sobre el papel de la administración en la implantación de la inteligencia artificial, el modelo productivo regional, el déficit de inversión en el ciclo del agua y la aspiración de consolidar Castilla-La Mancha como destino rural de excelencia.

En el ámbito tecnológico, se ha repetido una idea fuerza "la administración no puede ir sola en la IA y debe aprovechar la sabiduría de las empresas” para diseñar estrategias eficaces y responsables, concibiendo la inteligencia artificial como un proyecto de colaboración público-privada que mejore servicios, sanidad, educación y gestión administrativa.

El agua ha ocupado un lugar central, con advertencias sobre un importante "déficit de inversión" anual expuesto en una mesa impulsada por Aqualia, y con el mensaje de que agua, energía y territorio forman un triángulo crítico para el futuro ambiental, económico y social de Castilla-La Mancha.

En la vertiente institucional, las mesas sobre diputaciones, ayuntamientos y financiación autonómica pusieron sobre la mesa el papel de la administración de proximidad y la necesidad de un reparto más justo y transparente de los recursos. Se ha destacado la decisión del Ayuntamiento de Toledo de judicializar el reparto de los fondos EDIL, símbolo del malestar municipalista.

La agenda social del foro se ha articulado en torno a igualdad, educación y sanidad donde se ha defendido una hoja de ruta de políticas públicas sólidas, educación y "tolerancia cero" frente a la violencia para cerrar la brecha de género, se ha reivindicado la confianza entre empresas, administración y docentes como clave de la Formación Profesional y se han reclamado profesionales sanitarios "mejor formados" ante una población que vive cada vez más.



El V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha ha contado con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Iberdrola, Cortes de Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Ayuntamiento de Toledo, Aqualia, Moeve, Quirónsalud, Oesía, Telefónica, Valoriza, Tendam, Monasterio de Uclés, Sabadell, Diputación de Albacete, Diputación de Ciudad Real, Diputación de Guadalajara, Fundación la Caixa, PreZero, Anpe Castilla-La Mancha, ZRU, El Cigarral Las Mercedes y Rubiocar.

Con este respaldo institucional y empresarial, el esta quinta edición del Foro Económico Español de Castilla-La Mancha se consolida como mucho más que una cita anual en el calendario y se confirma como un espacio estable de reflexión estratégica, de búsqueda de acuerdos y de proyección exterior de la región por ello el equipo de este medio de comunicación ya prepara la próxima fecha para este evento en el año 2027.