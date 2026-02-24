La modificación de la Ley de Farmacia de Castilla-La Mancha afronta su recta final con la incorporación de ocho enmiendas

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la incorporación de ocho enmiendas parciales al proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico. Esta aprobación allana el camino de la norma hacia su aprobación definitiva en el pleno.

De las ocho enmiendas que se han sumado al texto, cinco corresponden al PSOE, mientras que las otras tres han sido aportadas por el PP, partido que ha visto como sus 29 enmiendas restantes han sido rechazadas. También han quedado fuera las 12 propuestas que ha llevado Vox. Todas ellas continúan vivas para su debate en el pleno.

Durante el debate, el presidente del grupo parlamentario socialistas, Ángel Tomás Godoy, ha defendido las cinco enmiendas presentadas por su grupo y que según ha explicado han sido consensuadas con el Consejo de Colegios Farmacéuticos. En esta línea, ha evidenciado que su partido ha buscado acuerdos con el PP para lograr un consenso lo más amplio posible y ha criticado que Vox esté "más preocupado por eliminar el lenguaje inclusivo de la ley que por otra cuestión".

El diputado socialista ha recordado que la reforma de esta ley persigue mejorar la asistencia farmacéutica a la población llevando a cabo una adaptación a la realidad social de la comunidad autónoma, para lo que incorpora medidas de flexibilización para facilitar la actividad de los profesionales como la regulación activa parcial.

Por último, ha destacado que Castilla-La Mancha posee una de las ratios más favorables de España con una farmacia por cada 1.900 habitantes, muy por debajo de comunidades como Madrid (2.500 habitantes), Andalucía (2.300) o Comunidad Valenciana (2.800).

Advertencias de la oposición

Por parte del PP, el encargado de defender las mociones ha sido Juan Antonio Moreno Moya, quien ha lamentado el "uso partidista y torticero" del reglamento de la Cámara por parte del PSOE al declarar la tramitación de esta ley de urgencia pese a que el plazo de presentación de enmiendas concluyó el 12 de diciembre y la comisión no se ha celebrado hasta dos meses y medio después.

Respecto al proyecto de reforma, lo ha calificado como "una chapuza más" del Gobierno regional por los apuntes hechos desde el Consejo Consultivo que advierten de falta de informes o de una memoria económica.

En cuanto a las 32 enmiendas propuestas por su partido, ha indicado que ponen el foco en la comunicación entre médico y farmacéutico, la dispensación de medicamentos veterinarios, la atención domiciliaria o en centros penitenciarios o la conciliación y la jubilación activa.

En último lugar ha tomado la palabra el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Iván Sánchez. En su caso ha avisado de las "carencias en el aspecto técnico" que presenta la reforma y ha defendido que las 12 enmiendas presentadas por su grupo buscan garantizar los derechos de los profesionales y mejorar la atención a los pacientes.

Estas aportaciones van desde que se garantice la objeción de conciencia de los farmacéuticos hasta que se reconozcan las farmacias como un servicio básico de interés público o se refuerce la farmacia comunitaria como agente asistencial integrado.