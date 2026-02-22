Dos pueblos de Castilla-La Mancha, entre los más fríos de toda España este domingo: hasta -4,3 grados

Aunque Castilla-La Mancha vive un fin de semana de temperaturas primaverales, dos municipios de la región se han colado entre los más fríos de este domingo. Se trata de Molina de Aragón y Sigüenza, ambos de la provincia de Guadalajara.

Molina de Aragón, que forma parte del "triángulo del hielo" junto a las aragonesas Teruel y Calamocha, ha alcanzado a las 8 horas de la mañana los -4,3 grados. Se trata de la cuarta más baja de España, tan solo por detrás de Pradollano (Granada), Puerto del Pico (Ávila) y Cuéllar (Segovia).

Por su parte, Sigüenza ocupa la séptima posición con -3,8 grados, alcanzados a las 7.40 horas de la mañana.

Previsión del domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos despejados o con alguna nube alta.

Las temperaturas irán en ascenso, ligero en general, mientras el viento estará en calma.