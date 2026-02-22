El PSOE vuelve a cuestionar la credibilidad de Núñez: "Su palabra dura menos que un caramelo en un colegio"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha vuelto a cuestionar la credibilidad del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras la presentación de una enmienda sobre la horquilla de diputados al proyecto de reforma del Estatuto, "rompiendo el compromiso que se aprobó en las Cortes".

García Élez se ha referido a una entrevista del 'popular' en la que ha asegurado "que todo aquello que prometa en las Cortes regionales lo va a llevar a la práctica".

"Nos sorprende. ¿Cómo lo va a llevar a la práctica? Es el mismo Paco Núñez que en menos de una semana ha roto el compromiso que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha y que él mismo defendió junto con el presidente de la región en las Cortes Generales de España en el Congreso. Su palabra ha durado menos que un caramelo a la puerta del colegio", ha expresado la socialista desde Talavera de la Reina.

Para García Élez "no es creíble que diga que quiere llegar a acuerdos, que va a hacer que la sociedad civil se vea reflejada en el Estatuto porque este ya recogía lo pactado con la sociedad civil".

Además, ha pedido que explique "por qué lo ha roto, haciendo que los intereses de Castilla-La Mancha se vuelvan otra vez a perder".

"Nos sorprende la hipocresía que manifiesta con este tema y su cobardía, ya que cuando tiene que defender a Castilla-La Mancha esconde la mano. ¿Dónde están los intereses de Castilla-La Mancha para el Partido Popular? ¿Dónde quedan los intereses de Castilla-La Mancha para el señor Paco Núñez? Ya les digo, en papel mojado", ha lamentado.

"Titular fácil"

García Élez ha acusado al Partido Popular de intentar "hacer un titular fácil" para ganarse el apoyo de Castilla-La Mancha, pero ha recordado que "las palabras se demuestran con hechos".

"Durante las últimas semanas se ha evidenciado cómo el PP ha traicionado a nuestra región, también a la ciudad de Talavera".

Ha recordado cómo en su día los representantes del PP prometieron "apoyar la declaración de antiguas tierras de Talavera". "¿Por qué no les dijeron a los talaveranos y talaveranas que, aunque lo proclamaban en público, en realidad no lo iban a apoyar? Mintieron a los talaveranos y a todos los castellanomanchegos.

Enmienda del PP

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PP dio marcha atrás a lo pactado con el PSOE y planteó mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por ambas formaciones en las Cortes.

Aquel acuerdo, alcanzado tras intensas conversaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados y recogía expresamente que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Sin embargo, los populares acabaron registrando una enmienda para blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 escaños, tal y como establece el Estatuto actual.