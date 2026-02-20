El servicio SEPAP-MejoraT beneficiará a más de 6.300 personas de 400 municipios de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la resolución de la convocatoria del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP)-MejoraT, que este año supera los 7,3 millones de presupuesto y ofrece 6.330 plazas en 400 territorios de la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha destacado el incremento presupuestario de este programa desde su creación en 2016 con medio millón de euros. En el último año ha aumentado su presupuesto en un millón con 800 nuevas plazas de apertura.

"Este programa sirve para frenar la dependencia de los ciudadanos y darles una mayor autonomía, para que puedan seguir viviendo en sus casas. Castilla-La Mancha es la única que lo tiene en marcha, por lo que ha sido valorado a nivel nacional", ha reconocido antes de presidir la primera reunión de 2026 del Consejo Asesor de Servicios Sociales en el que se ha hecho balance de 2025 y se han avanzado las líneas de trabajo de este ejercicio.

Según ha detallado, el trabajo pasa por "seguir siendo la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia, pero también por programas como el de jóvenes cooperantes".

Tercer Sector

La consejera ha aprovechado para destacar el trabajo que se realiza con el Tercer Sector de Castilla-La Mancha, presente en este Consejo, que "ha sido partícipe de la elaboración en la reforma del Estatuto de Autonomía".

Al respecto, ha recordado que el Tercer Sector ha pedido que se respete el acuerdo alcanzado sobre el Estatuto en las Cortes regionales, a fin de que "la comunidad autónoma tenga ese edificio de estructura que blinda los derechos sociales y también la parte presupuestaria".