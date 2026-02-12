UGT se compromete a "exigir subidas salariales anuales del 4 % los próximos tres años" en Castilla-La Mancha

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha señalado este jueves en Toledo que "vamos a exigir subidas salariales anuales de, al menos, el 4 % en los próximos tres años".

Durante el desayuno informativo mantenido con los medios de comunicación, Alcónez ha hecho balance del primer año de su ejecutiva al frente del sindicato. Al hilo, ha subrayado que UGT firmó 143 convenios colectivos durante 2025 en la región, cerrando subidas salariales del 3% de media.

Por provincias, en Guadalajara los incrementos fueron de un 12,9% en Cuenca, un 3,2 % en Ciudad Real, un 3,14 % en Guadalajara, un 2,92 % en Toledo y un 2,91 % en Albacete.

Foto familia desayuno informativo de UGT en Toledo. UGT CLM

La secretaria general ha asegurado que "en todas aquellas mesas en las que nos sentemos, vamos a pedir un incremento gradual adicional de entre el 1 y el 3% cuando el salario medio sea inferior al salario medio estatal así como una cláusula de revisión anual del 1,5% por las desviaciones del IPC".

En materia de vivienda, Alcónez ha avanzado que UGT introducirá "el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva".

Por otro lado, ha puesto el foco en la elevada siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha donde "una persona pierde la vida cada 10 días" y ha instado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha que acote medidas para atajar esa siniestralidad.

Ejecutiva que ha presidido el desayuno informativo de UGT. UGT CLM

UGT crece en CLM

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha ha celebrado que su representación sindical en la región ha aumentado un 3,35 %. En Albacete la representatividad del sindicato ha crecido un 6,23 %, en Ciudad Real y Toledo un 3,5 % y la afiliación ha crecido también un 15 %.

A lo largo del curso pasado, UGT Castilla-La Mancha ha visitado más de 300 empresas para asesorar a sus trabajadores y trabajadoras en cuestiones de riesgos laborales.