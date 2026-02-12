Núñez critica que Page apele al "cariño histórico" de Felipe González al PSOE: "Solo le preocupa su partido"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado la defensa que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del expresidente del Gobierno, Felipe González, por apelar a que su "cariño histórico" por el PSOE pueda prevalecer a la actual coyuntura política.

Page, que este jueves ha sido preguntado por la idea expresada por González de "votar en blanco" en las próximas elecciones generales si Pedro Sánchez es el candidato por estar en desacuerdo con sus políticas, ha definido al expresidente como "una de las personas que más quiere al PSOE y la que más sufre sin ser capaz de entender lo que pasa en el PSOE".

Por eso, sin entrar a valorar su decisión sobre el voto, ha augurado que "cuando lleguen los procesos electorales y haya que decidir, el cariño de Felipe por el valor histórico del PSOE aflorará, independientemente de que comulgue o no con la dirección actual".

Estas palabras del barón socialista han sido interpretadas por Núñez como una petición a que "González termine apoyando a Pedro Sánchez en plena crisis interna del PSOE", mientras en Castilla-La Mancha "sigue sin utilizar el peso político que tiene su partido para aliviar la situación de miles de familias".

“Demuestras que solo te preocupa el futuro de tu partido y no el de los castellanomanchegos que te votaron. Podrías haber terminado con este sufrimiento hace mucho tiempo utilizando a tus ocho diputados en el Congreso y nunca has querido hacerlo”, ha argumentado Núñez.

Respecto a la utilización de esos ocho parlamentarios, ha precisado que "si Page realmente quisiera marcar perfil propio y defender a nuestra tierra, habría condicionado su apoyo a Pedro Sánchez a mejoras concretas en financiación, inversiones, agua, infraestructuras y alivio fiscal para nuestra región".

Núñez ha insistido en que la defensa pública de "referentes históricos del socialismo" no puede servir como "coartada política". “Mientras Page se dedica a pedir unidad interna y apoyos orgánicos dentro del PSOE, Castilla-La Mancha sigue encabezando indicadores preocupantes en pobreza, pérdida de poder adquisitivo y falta de oportunidades”.

Por eso, ha sentenciado que “Castilla-La Mancha no necesita un presidente pendiente de los equilibrios internos de su partido", sino "un presidente que anteponga los intereses de la región a los intereses del PSOE"