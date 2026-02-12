La EAPN CLM, que representa a 65 organizaciones sociales, hace un "llamamiento formal" para mantener el pacto del Estatuto

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha hecho un "llamamiento formal, directo y constructivo" a los grupos políticos con representación en el Congreso para que "mantengan el espíritu de acuerdo alcanzado" sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, tras alcanzar el pacto y que el proyecto de reforma pasara la toma en consideración del Congreso, el PP ha dado un giro y ha presentado una enmienda sobre la horquilla de diputados, un hecho que ha dinamitado el acuerdo.

Este jueves, la EAPN ha difundido un comunicado en nombre de las 65 organizaciones sociales a las que representa en la región destacando el "importante trabajo" realizado por el conjunto de fuerzas políticas, económicas, sociales y ciudadanas para avanzar hacia la reforma del Estatuto.

"Desde el diálogo y el consenso, incorpora avances sociales necesarios para el presente y el futuro de la comunidad autónoma. Hemos trabajado junto a la Mesa del Tercer Sector de manera sostenida para que el texto reflejara compromisos alineados con las necesidades reales de la ciudadanía", ha expresado.

La organización ha considerado que, en un contexto de "dificultades persistentes" relacionadas con el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, las desigualdades territoriales, la brecha digital o la cronificación de situaciones de pobreza, "un Estatuto modernizado y ampliamente acordado debe convertirse en una herramienta útil para reforzar el marco de derechos, orientar políticas públicas más eficaces y consolidar mecanismos de protección social".

"Castilla-La Mancha no comprendería que un texto construido desde el consenso y con avances sociales relevantes no pudiera aprobarse", ha lamentado.

Enmienda del PP

Sobre la enmienda presentada por el PP para mantener como está el número máximo de diputados en las Cortes, la EAPN ha recordado que el Estatuto "es ante todo un instrumento al servicio de la convivencia, la cohesión social y el desarrollo de la región".

Por ello, ha llamado a los partidos y a los agentes implicados a "mantener el espíritu de acuerdo alcanzado, preservar el enfoque de derechos y comprometerse a garantizar la continuidad del proceso hasta su aprobación definitiva".

"Hay que colocar en el centro lo que debe ser irrenunciable: el bien común y la protección efectiva de las personas más vulnerables", ha asegurado.

Por último, la red ha mostrado su "plena disposición" a colaborar de manera "leal y constructiva" con las instituciones y con los demás actores políticos y sociales para que este nuevo marco estatutario "vea la luz y permita el progreso de la ciudadanía más vulnerable".