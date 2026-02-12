Castilla-La Mancha gana 5.808 habitantes en el cuarto trimestre de 2025 y es la segunda región que más crece

Un grupo de personas en el Casco Histórico de Toledo. Javier Longobardo

Castilla-La Mancha ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento poblacional en el cuarto trimestre de 2025, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (0,34 %).

Según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la región ha incrementado su población un 0,27 % por encima de la media nacional (0,16 %), hasta alcanzar los 2.154.244 habitantes a 1 de enero de 2026.

En términos absolutos, la Comunidad Autónoma ha ganado 5.808 habitantes respecto al 1 de octubre de 2025 y 41.109 en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando una evolución demográfica positiva.

Por provincias, Toledo continúa siendo la más poblada, con 770.286 residentes, tras sumar 2.797 habitantes en el último trimestre.

Ranking

Le sigue Ciudad Real, con 498.197 habitantes (+1.011); Albacete, con 393.285 (+648); y Guadalajara, que ha alcanzado los 291.648 tras crecer en 1.408 personas. Cuenca fue la única provincia que ha registrado un ligero descenso trimestral, con 56 habitantes menos, situándose en 200.828 residentes.

En cuanto al número de hogares, Castilla-La Mancha ha contabilizado 855.344 a 1 de enero de 2026, con un incremento de 2.584 durante el cuarto trimestre.

Poco después de conocerse estas cifras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado positivamente el crecimiento del 0,27 % de la población en la región durante el cuarto trimestre de 2025, situándola como la segunda comunidad autónoma con mejor evolución demográfica.

García-Page ha subrayado que la región cuenta actualmente con 100.000 habitantes más que cuando él tomó posesión, destacando este dato en un contexto nacional de bajas tasas de natalidad y limitada recepción de inmigración respecto a otras comunidades.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. JCCM

El presidente ha resaltado que el aumento poblacional no se concentra únicamente en los corredores urbanos o en Toledo, sino que se produce en toda la región y en las cinco provincias, incluso en las zonas incluidas en la ley de lucha contra la despoblación.

Además, ha vinculado este crecimiento demográfico al desarrollo económico, señalando que Castilla-La Mancha también lidera en creación de empresas y mantiene altos niveles de confianza empresarial.

Datos nacionales

A nivel nacional, la población residente en España ha aumentado en 81.520 personas en el cuarto trimestre y se ha situado en 49.570.725 habitantes, la cifra más alta de la serie histórica.

El crecimiento se ha debido principalmente al aumento de personas nacidas en el extranjero, que superan por primera vez los 10 millones (10.004.581), mientras que la población nacida en España descendió ligeramente.

En este contexto de crecimiento generalizado —con aumentos en casi todas las comunidades autónomas salvo Baleares y la ciudad autónoma de Melilla— Castilla-La Mancha destaca como una de las regiones con mayor dinamismo demográfico en el cierre de 2025.