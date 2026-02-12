Asaja se suma a la presión de los agentes sociales contra el PP de Castilla-La Mancha y exige "respeto" al pacto del Estatuto

La presión de los agentes económicos y sociales que participaron en la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se intensifica tras el giro del PP en el Congreso.

ASAJA Castilla-La Mancha se ha pronunciado este miércoles en la misma línea que ya lo han hecho la patronal Cecam y la Mesa del Tercer Sector, y ha pedido "respeto" para el acuerdo institucional alcanzado en las Cortes regionales.

En un comunicado remitido desde Toledo, la organización agraria ha solicitado que se mantenga el texto aprobado, fruto "del consenso político y de las aportaciones realizadas por los agentes económicos y sociales de la región".

ASAJA ha asegurado que no existen razones que justifiquen "un bloqueo del texto ni un retroceso tras meses de diálogo, negociación y trabajo conjunto".

Elemento paralizador

El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha sido claro: "No es razonable que, después del trabajo realizado y del consenso alcanzado, se ponga en riesgo un texto que responde a las necesidades reales de la región y de su medio rural".

La organización ha advertido de que el debate sobre el número de diputados no puede convertirse en el elemento que paralice una reforma que considera estratégica para el futuro de la comunidad autónoma y, especialmente, para el campo.

ASAJA ha recordado que el texto aprobado incorpora aportaciones directas del sector agrario y ganadero y que contó con el respaldo de los agentes económicos y sociales en el momento de su aprobación en las Cortes regionales.

Entre los aspectos que ha destacado figura el blindaje de los servicios públicos esenciales, para garantizar que vivir en un municipio rural no suponga una desventaja en el acceso a educación, sanidad o servicios sociales.

También ha puesto el foco en la lucha contra la despoblación, elevada a principio rector de la acción pública, obligando a las instituciones a impulsar políticas que fijen población y favorezcan el relevo generacional.

En materia hídrica, ASAJA ha subrayado el reconocimiento del derecho al agua y a los recursos hídricos, asegurando su disponibilidad prioritaria para el consumo humano, el desarrollo económico y social, la actividad agraria y ganadera y la sostenibilidad ambiental. Para el sector, la garantía de agua suficiente y planificada es "un elemento estructural para la viabilidad de las explotaciones".

Abiertos a la colaboración

La organización ha insistido en que el reconocimiento estatutario de estos principios aporta seguridad y estabilidad a las políticas públicas dirigidas al medio rural.

Finalmente, ASAJA ha reiterado su disposición a seguir colaborando con las instituciones para que estos compromisos se traduzcan en medidas eficaces y dotadas de recursos.

Su posicionamiento se suma al expresado este miércoles por el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, quien ha pedido "respeto" al acuerdo cerrado entre PP y PSOE en las Cortes regionales y ha asegurado que no entiende "este cambio de tercio".

También la Mesa del Tercer Sector ha exigido al PP "respetar" y "mantener" el texto pactado y evitar reabrir una negociación que, a su juicio, no responde a las prioridades de la ciudadanía más vulnerable.

De este modo, los principales agentes sociales que trabajaron en el pacto del Estatuto intensifican la presión sobre el Partido Popular para que mantenga el consenso alcanzado en Castilla-La Mancha.