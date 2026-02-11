La portavoz del Gobierno de Page pide al PSOE "cortar la hemorragia de votos" tras los "malos resultados" en Aragón

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido "una reflexión sincera" a los máximos dirigentes del PSOE tras los resultados electorales en Aragón y Extremadura. Unos comicios en los que socialistas han retrocedido de forma significativa, por lo que ha reclamado "decisiones que permitan cortar la hemorragia de votos".

Así lo ha expresado Padilla en una rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, donde ha considerado que los resultados del PSOE en Aragón "han sido malos".

Como informó EL ESPAÑOL, los comicios aragoneses proclamaron ganador al Partido Popular con 26 diputados, dos menos que en 2023, mientras que el PSOE logró 17, cinco menos que en las anteriores elecciones. Por su parte, Vox ha pasado de tener siete asientos en las Cortes de Aragón a lograr 14.

En el caso de Extremadura, el PP logró 29 diputados, uno más; Vox 11, seis más; y Podemos siete, tres más. La sangría de estas elecciones, que tuvieron lugar el pasado 21 de diciembre, la protagonizó el PSOE al lograr solamente 18 escaños, diez menos que en 2023.

"Los resultados son incuestionables. Han sido malos para el PSOE tanto en Extremadura como en Aragón. No se puede tratar de tapar. Hay que hacer una reflexión sincera mirando por el bien del partido", ha reconocido Padilla.

Por ello, ha pedido un análisis que lleve a "decisiones", con el objetivo de cambiar esta tendencia ante el "riesgo de que en próximas citas electorales pueda repetirse un escenario similar".

"Hemos visto cómo otros partidos dicen que hay que hacer algo. Espero que mi partido no permanezca parado, estático, viendo cómo proceso tras proceso empeoramos resultados y seguimos perdiendo confianza en la ciudadanía", ha sentenciado.

El PSOE regional pide "reflexión"

Las declaraciones de Padilla van en la línea de las que hizo la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, este mismo lunes. La socialista emplazó a Ferraz a hacer una "reflexión" a nivel nacional después del "descalabro en Extremadura y Aragón".

Abengózar pidió "un examen a conciencia" para entender los resultados. "Tenemos que revisar lo que estamos haciendo ante esta situación de caída libre. Hay que empezar a pensar que hay que empezar a subir", expresó.

En esa reflexión, la socialista instó a la dirección federal a "mirar si anteponemos el territorio y los intereses generales y revisar si la estrategia que estamos llevando a cabo a nivel nacional es buena para España y para los ciudadanos".

"En Castilla-La Mancha, el PSOE tiene claro el modelo a seguir, que no es otro que el de defender los intereses de nuestra tierra ante todo", indicó.

A esta petición también se unió el secretario provincial de Guadalajara y presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, emplazando a su partido a cambiar de estrategia para revertir la dinámica.

"Aragón ha votado en clave de generales. Hay que estar muy desconectados para no entender el mensaje. Pilar Alegría ha hecho la mejor campaña posible, pero, como en Extremadura, este resultado no se puede explicar en clave regional. Seguir igual no traerá resultados mejores", expresó en redes sociales.