Nueva alerta en Castilla-La Mancha, que encadena temporales: llegan vientos muy fuertes a estas zonas

Mapa de las rachas de viento que se prevén para el fin de semana.

Castilla-La Mancha se prepara para un nuevo episodio meteorológico adverso. Tras semanas marcadas por un tren de borrascas que ha dejado crecidas e inundaciones en municipios como Talavera de la Reina (Toledo), Albacete o varias localidades de Ciudad Real —donde este miércoles se ha desplegado la UME ante las crecidas provocadas por los desembalses del pantano de la Torre de Abraham—, ahora será el viento el gran protagonista.

Según ha advertido Meteored, una intensa borrasca mediterránea provocará un temporal de viento muy adverso en buena parte de España durante el fin de semana.

El meteorólogo Duncan Wingen ha señalado que se esperan rachas de hasta 100 km/h en áreas urbanas y superiores a 120 km/h en zonas expuestas del nordeste peninsular.

En el caso de Castilla-La Mancha, el episodio se dejará sentir con especial intensidad en el este de la comunidad. A partir de media mañana o mediodía del sábado comenzarán a registrarse los vientos más fuertes y extendidos.

Durante la tarde, se prevén rachas superiores a 80 km/h en el este castellanomanchego, con especial incidencia en provincias como Cuenca y Albacete.

Posibles avisos de la AEMET

De hecho, Albacete y Cuenca figuran entre las capitales de provincia donde podrían superarse los 80 km/h, en un contexto en el que es probable que la AEMET active avisos amarillos e incluso naranjas por riesgo importante en los próximos días.

El sábado marcará además la despedida del tren de borrascas que ha afectado a la región en las últimas semanas. Una ciclogénesis mediterránea entre Cataluña y el golfo de León se profundizará rápidamente, generando un fuerte gradiente de presión en el este peninsular y Baleares.

La combinación de esta borrasca en retirada y el avance del anticiclón de las Azores favorecerá isobaras muy juntas y rachas muy intensas, reforzadas por la orografía.

Aunque el viento tenderá a perder intensidad en áreas llanas durante la noche del sábado al domingo, en zonas montañosas del este peninsular podrían mantenerse rachas superiores a 100 km/h al menos hasta la tarde del domingo.