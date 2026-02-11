La Mesa del Tercer Sector exige al PP regional "respetar" y "mantener" lo pactado en el Estatuto de Autonomía

Mesa del Tercer Sector a las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha. MESA DEL TERCER SECTOR

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha exigido al Partido Popular que "respete" y "mantenga" el texto pactado en la reforma del Estatuto de Autonomía y que no utilice el debate sobre el número de diputados y diputadas para reabrir una negociación que, a su juicio, no responde a las prioridades de la ciudadanía más vulnerable.

En un comunicado, la plataforma —que agrupa a ocho grandes entidades sociales de la región— ha reclamado al PP "mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación" y continuar con la tramitación del texto acordado, evitando "controversias partidistas alejadas de las preocupaciones sociales de fondo".

La Mesa ha recordado que ha participado de forma "activa y leal" en la elaboración del nuevo Estatuto, trasladando la visión de cientos de entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad en Castilla-La Mancha.

Fruto de ese trabajo, ha subrayado, el texto incorpora avances en derechos sociales, accesibilidad, inclusión y en la consolidación del diálogo civil como pilar democrático de la comunidad autónoma.

Blindar derechos

"El nuevo Estatuto no es un mero ajuste técnico; es una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y garantizar la protección de las personas y familias más vulnerables", defienden.

Entre las aportaciones impulsadas por el Tercer Sector destacan la estabilidad normativa para las políticas sociales, la accesibilidad universal y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en la cohesión territorial.

La organización ha insistido en que, del mismo modo que el tejido empresarial ha pedido que no se menosprecie el acuerdo alcanzado en la región, también debe respetarse el consenso social y político construido en torno al nuevo Estatuto.

Por ello, ha reclamado que en su tramitación en las Cortes Generales no se produzcan "pasos atrás" que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses.

"Instamos al Partido Popular a seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar ahora el número de diputados y diputadas como excusa para reabrir un debate innecesario", han señalado, remarcando que el foco debe situarse en garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el diálogo civil.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está integrada por la ONCE; el CERMI-CLM; la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM); Cruz Roja; la Plataforma de Organizaciones de la Infancia CLM; la Coordinadora de ONGD CLM; la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Acescam); y la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha.