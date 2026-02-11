Castilla-La Mancha suspende las clases en ocho pueblos del Bullaque ante las inundaciones: la UME trabaja en la zona

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado la suspensión de las clases lectivas en ocho municipios del entorno del Bullaque ante las inundaciones provocadas por la crecida del río por las lluvias y por el desembalse del pantano de Torre de Abraham. En la zona ya trabajan 35 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y se está desplazado otra dotación más.

Los municipios donde no habrá clases este jueves son Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque, todos de la provincia de Ciudad Real.

Así lo ha detallado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidida por Emiliano García-Page.

La colaboración entre administraciones es clave para una gestión eficaz de las emergencias.



Hemos celebrado una nueva reunión para analizar los efectos del episodio continuado de borrascas. Hoy hemos elevado la alerta a nivel 2, lo que ha permitido activar a la UME.



Gracias a… pic.twitter.com/69U0ZE1uza — Emiliano García-Page (@garciapage) February 11, 2026

Cabe recordar que este miércoles se ha elevado a Nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam). Desde su activación, ya se han contabilizado 299 incidencias en la comunidad.

El consejero ha detallado que la suspensión de las clases se debe a la necesidad de limitar la circulación de vehículos y personas en la zona, teniendo en cuenta el desembalse que se está produciendo en el pantano de Torre de Abraham.

Este hecho ha provocado que el agua llegue a algunos núcleos urbanos de municipios como El Robledo o El Torno, colándose en locales y garajes. Por ello, se ha recomendado a los residentes en viviendas diseminadas que pasen la noche en otras residencias o en casas de familiares o amigos.

Los efectivos de la UME desplazados están ayudando a los vecinos y a los operarios municipales a construir muros de contención para "evitar el mayor daño posible". Además, están permitiendo con sus medios el acceso a explotaciones ganaderas de la zona.

🚨Unidades del Primer Batallón de Intervención de la @UMEgob han salido de la Base Aérea de Torrejón para sumarse a los servicios de emergencias en varias localidades de Ciudad Real. pic.twitter.com/ZbQhgdFJog — UME (@UMEgob) February 11, 2026

Como ha detallado el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, en la misma rueda de prensa, la UME tiene desplegados en la ribera del Bullaque a un total de 35 efectivos, pero otra unidad "va de camino".

"Están realizando una actividad fundamentalmente preventiva, además de otras labores como auxiliar a animales que habían quedado aislados, así como aportar medios que muchas veces los ayuntamientos o la propia Diputación o la comunidad no disponen", ha detallado.

Asimismo, en la comparecencia han detallado que ahora mismo hay 14 carreteras de la provincia que no permiten el tránsito de vehículos, vías que en su mayor parte forman parte de la red provincial.

Resto de la comunidad

Ruiz Molina también se ha referido a la situación de Talavera de la Reina (Toledo), otro de los municipios más afectados por las inundaciones. Ha asegurado que desde el Ayuntamiento les han trasladado su "satisfacción" por los recursos con los que les está apoyando el Gobierno autonómico a través del Infocam.

En cuanto al resto de la región, "hay cierta estabilidad", aunque se espera que este viernes comience un nuevo episodio de lluvias, por lo que continúa la preocupación ya que "llueve sobre mojado".

Por otro lado, ha asegurado que los servicios sanitarios están en alerta, pero hasta el momento no ha habido afecciones al transporte sanitario o a los propios centros.

Y ha reconocido que no están escatimando en el envío de mensajes Es-Alert a la población, ya que se han mandado nueve desde la activación del Pricam, el último de ellos a las 14.30 horas de este miércoles en el municipio de Fernán Caballero.

"Todas las administraciones están perfectamente coordinadas a la hora de prestar ayuda a los municipios que lo están solicitando, especialmente en los casos de Talavera y El Robledo. Estamos en alerta para disponer de los recursos que la Junta pueda poner a disposición de los ayuntamientos. En el caso de que sean insuficientes, vamos a utilizar y ya la estamos utilizando a la Unidad Militar de Emergencias", ha sentenciado.