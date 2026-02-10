Viviendas, locales y garajes inundados en Albacete, "afectada grave" por las lluvias: el Ayuntamiento critica a la CHJ

La ciudad de Albacete se ha visto "gravemente afectada" por las intensas lluvias registradas durante este lunes y la madrugada del martes, provocando inundaciones en viviendas, calles, locales comerciales, garajes y trasteros. Entre las vías afectadas se encuentran Juan de Toledo, Gabriel Ciscar, Alicante, Letur, Paseo de la Cuba y Campanilla.

Además, a su paso por la ciudad, el canal de María Cristina se ha desbordado por el subsuelo debido a la crecida que ha registrado por el agua que recibe desde la zona de la sierra.

El alcalde, Manuel Serrano, ha asegurado que la situación es "crítica y de extrema gravedad", ya que continúa llegando agua de la zona de la sierra "donde ha nevado y habrá deshielo". "Los colectores de barrios como la zona de Imaginalia o Industria no pueden atender todo el caudal", ha reconocido.

El regidor ha indicado que ha remitido hasta tres escritos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde el pasado viernes para pedirle, como recomiendan los técnicos, que se rompa uno de los canales aguas arriba y se desvíe el agua al trasvase para evitar que el canal de María Cristina siga recibiendo aportaciones.

"Lamentablemente, ninguno de los requerimientos realizados por el Ayuntamiento ha sido atendido. No se ha recibido respuesta alguna y ha ocurrido lo que se venía advirtiendo hacía días. La ciudad se encuentra ante una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias, que seguimos demandando con urgencia a la CHJ", ha expresado Serrano, que se ha reunido con los servicios de emergencia.

PLATEMUN

Ante la situación, el Ayuntamiento ha elevado el nivel del Plan de Emergencias Municipal PLATEMUN "con el objetivo de coordinar todos los recursos necesarios y continuar actuando hasta la recuperación de la normalidad". Asimismo, ante la situación de aviso amarillo por vientos que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Consistorio ha decidido mantener cerrados los parques de la ciudad.

Algunos vecinos de las zonas afectadas han compartido vídeos en redes sociales en los que se puede observar la magnitud de las inundaciones.

Os comparto vídeos de la inundación de mi calle Gabriel Císcar con los bomberos ayudando en todo lo posible, un vídeo de las alcantarillas junto al pabellón deportivo de Juan de Toledo y otro del garaje comunitario que compartimos entre los vecinos aquí, en Albacete ciudad. pic.twitter.com/OMM0KGrCGq — Carlos Moreno (@x_Thorin_x) February 9, 2026

Solidaridad de Núñez

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha informado que ha hablado con Manuel Serrano para trasladarle "el apoyo necesario ante la emergencia declarada en la ciudad por las inundaciones que están afectando a varios barrios".

Acabo de hablar con el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, para trasladarle mi total disposición y el apoyo necesario ante la emergencia declarada en la ciudad por las inundaciones que están afectando a varios barrios.



Mi solidaridad con los vecinos que están viendo dañadas sus… — Paco Núñez (@paconunez_) February 10, 2026

"Mi solidaridad con los vecinos que están viendo dañadas sus viviendas. Espero que, con la máxima coordinación, puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha expresado.