Bellido cree que el Estatuto queda en situación de "fragilidad" por la "cobardía del PP": "Es una puñalada"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha informado que la reforma del Estatuto de Autonomía queda "en una situación de fragilidad tras la cobardía del PP regional" presentando una enmienda en la que propone no modificar la horquilla de diputados en la cámara autonómica.

Así lo ha expresado en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, en la que ha lamentado que el PP "da una puñalada después de negociar el Estatuto durante un par de años, trabajado con colectivos e incorporar todas las propuestas que hace la sociedad para que el Estatuto represente al conjunto de Castilla-La Mancha".

"Veo muy difícil que prospere el Estatuto. Lo que está haciendo es borrarse por una cobardía de anteponer los intereses del Partido Popular y sus complejos ante Vox a los intereses de Castilla-La Mancha", ha criticado.

Y ha asegurado que el planteamiento del PSOE no ha sido que se aprobara un estatuto "del 51 % contra el 49 %, como sí hizo la expresidenta 'popular' María Dolores de Cospedal". Por el contrario, han querido un Estatuto que sea "el 90 % de Castilla-La Mancha".

"De repente se bajan del acuerdo. Es una deslealtad muy grande. Que expliquen por qué no quieren que Castilla-La Mancha tenga mayor representatividad, más democracia. El incremento de escaños pactado solo entraría en vigor tras las elecciones autonómicas de 2031 y con el acuerdo de una mayoría reforzada de la cámara regional. Y la región seguiría siendo la comunidad autónoma más austera en número de diputados", ha explicado.

"No son de fiar"

Bellido ha indicado que el debate no es el número de diputados, sino si son de fiar "quienes dicen una cosa y hacen la contraria, pensando en el cálculo electoral y en el complejo con un partido como Vox que no cree en Castilla-La Mancha ni en el estado de las autonomías".

"El gran hándicap que tiene Castilla-La Mancha respecto de otras comunidades autónomas es que el Partido Popular de aquí, en lugar de pensar en la región, está absolutamente sometido y subordinado a los intereses del partido a nivel nacional", ha afirmado.

El presidente de las Cortes se ha mostrado convencido de que eso no ocurre en Andalucía, la Comunidad Valenciana o Galicia. "Jamás se le habría ocurrido a nadie del Partido Popular nacional haberle llevado la contraria sobre el estatuto de Autonomía al PP andaluz. Esto ocurre aquí porque no se toman en serio a Paco Núñez. No tiene personalidad y es incapaz de enfrentarse a la dirección de su partido a nivel nacional", ha lamentado.

En el lado opuesto ha situado al presidente autonómico y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Cada vez que ha tenido que enfrentarse al Partido Socialista a nivel nacional para defender Castilla-La Mancha lo ha hecho y no ha sido fácil y muchas veces no ha sido gratuito para él. Cuando tiene que elegir entre el PSOE y Castilla-La Mancha, lo primero es la región", ha sentenciado.