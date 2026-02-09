El PSOE de Page pide a Ferraz una "reflexión" por el descalabro en Aragón: "Seguir igual no traerá resultados mejores"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha emplazado a Ferraz a hacer una "reflexión" a nivel nacional después de que tanto las elecciones autonómicas en Extremadura como las celebradas en Aragón este domingo hayan evidenciado un descalabro del partido en forma de pérdida de escaños.

Tan solo un día después de que la candidatura encabezada por la exministra Pilar Alegría perdiera cinco representantes en relación con los resultados cosechados por Javier Lambán en 2023, la portavoz del partido socialista en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha pedido a su partido un examen de conciencia para analizar "por qué hemos bajado", también en Extremadura.

"Tenemos que revisar lo que estamos haciendo", ha asegurado Abengózar, quien ha alertado de que ante esta situación de caída libre, "hay que empezar a pensar que hay que dejar de bajar y empezar a subir".

En esa reflexión, la portavoz socialista ha asegurado que la dirección federal tiene que "mirar si anteponemos el territorio y los intereses generales, y revisar si la estrategia que estamos llevando a cabo a nivel nacional es buena para España y para los ciudadanos".

Por contra, ha reivindicado que en Castilla-La Mancha, el PSOE "tiene claro el modelo" a seguir, que no es otro que "defender los intereses de nuestra tierra ante todo".

En su reflexión, Abengózar también ha tenido un mensaje para el PP de Castilla-La Mancha. En este sentido, ha extendido su consejo de reflexión al líder regional de los 'populares', Paco Núñez, después de que el candidato de su partido en Aragón, Jorge Azcón, haya perdido votos pese a ser "un férreo defensor de su tierra" que "alza la voz" ante la dirección nacional.



"Si su propio partido ha perdido dos diputados defendiendo a su tierra, imagínense cuántos puede perder el señor Núñez en Castilla-La Mancha", ha apuntado la portavoz socialista, justo antes de acusar a Núñez de "anteponer" los intereses de su partido a los de la región cuando Génova se lo pide.

Petición de Pablo Bellido

Esta no ha sido la única valoración que el PSOE de Castilla-La Mancha ha hecho de los resultados electorales en Aragón. El secretario provincial de Guadalajara y presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, utilizaba sus cuentas en redes sociales para emplazar a su partido a cambiar de estrategia para revertir la dinámica.

Aragón ha votado en clave de generales, hay que estar muy desconectados para no entender el mensaje. Alegría ha hecho la mejor campaña posible, pero, como en Extremadura, este resultado no se puede explicar en clave regional. Seguir igual no traerá resultados mejores. Inaplazable https://t.co/KfJhfbxIq5 — Pablo Bellido (@PabloBellido_Az) February 8, 2026

Bellido evidenciaba que "Aragón ha votado en clave de generales" y a su juicio, "hay que estar muy desconectados para no entender el mensaje".

"Alegría ha hecho la mejor campaña posible, pero, como en Extremadura, este resultado no se puede explicar en clave regional", aseguraba además de insistir en que "seguir igual no traerá resultados mejores" y considerar "inaplazable" esa revisión.