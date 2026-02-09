Núñez aclara que decidió de forma "absolutamente soberana" la enmienda para no subir el número de diputados

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha negado este lunes de forma rotunda cualquier injerencia de Génova en la decisión de registrar en el Congreso una enmienda para impedir que la reforma del Estatuto de Autonomía que se está tramitando en la Cámara Baja suponga un aumento del número de diputados en las Cortes castellanomanchegas.

A preguntas de los medios de comunicación, antes de participar en la Junta Directiva Nacional del partido en Madrid, Núñez ha asegurado que se trata de una decisión adoptada desde la dirección regional del PP de forma "absolutamente soberana".

Cuestionado directamente por posibles presiones de la dirección nacional, tal y como asegura el PSOE, ha sido tajante. "Yo lo niego rotundamente. Ni en este asunto ni en ningún otro asunto hemos recibido presiones de la dirección nacional del partido", ha afirmado.

"El Partido Popular de Castilla-La Mancha, como siempre, ha dialogado con la dirección nacional. En cualquier tema lo hacemos, en este también, pero hemos actuado de manera soberana", ha insistido después de que los socialistas castellanomanchegos hayan afirmado públicamente que la enmienda fue presentada por orden del secretario general del PP, Miguel Tellado, como parte de una estrategia política que trata de frenar el avance de Vox.

PP y PSOE habían pactado, tras meses de intensas negociaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, que el nuevo Estatuto fijara una horquilla de entre 25 y 55 diputados, con el compromiso expreso de que cualquier incremento en el número de escaños no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Sin embargo, el PP registró el pasado miércoles en el Congreso una enmienda con la que se desdice y trata de blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 parlamentarios, tal y como recoge el Estatuto actual.

Después de que los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha hayan acusado a Núñez de dinamitar el pacto y de que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, le haya imputado una "auténtica traición" contra la comunidad autónoma, el líder del PP regional ha puesto la pelota en el tejado de los socialistas.

"Si el PSOE quiere romper el acuerdo del Estatuto porque el Partido Popular se niega a subir los diputados, tendrá que explicar Page por qué", ha señalado este lunes.

"Me dejaría perplejo que Emiliano García-Page no quiera seguir adelante con un acuerdo que blinda intereses de financiación, que blinda intereses de agua, que blinda intereses vinculados con la lucha contra la despoblación para Castilla-La Mancha y en el que hay un consenso en ese sentido", ha añadido en la misma línea.

Más contundencia

Paco Núñez ha recordado que tanto él mismo como el PP de Castilla-La Mancha en su conjunto se han opuesto siempre a aumentar el número de parlamentarios autonómicos, por lo que durante la negociación con el PSOE para la reforma del Estatuto introdujeron "una cláusula en la que recogíamos la imposibilidad de modificar la ley electoral si no era con mayorías reforzadas".

Sin embargo, ha justificado la presentación ahora en el Congreso de la polémica enmienda para mantener la horquilla actual "ante las dudas que se han generado públicamente" respecto a un posible incremento del número de diputados en el Parlamento castellanomanchego. "Hemos optado desde la dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha por pedir a nuestros diputados que fueran mucho más contundentes", ha explicado.