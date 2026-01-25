Núñez acusa a Page de "amparar la falta de explicaciones" sobre el accidente de Adamuz y pide la dimisión de Puente

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya "cerrado filas sin fisuras" con su homólogo en el Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 45 muertos y cientos de heridos.

El 'popular' ha criticado que Page ha llegado a calificar de "impecable" la actuación del Gobierno ante la tragedia.

"Lo que hoy existe es todo lo contrario a una actuación impecable. Hay falta de explicaciones, ausencia de datos claros y ninguna asunción de responsabilidades", ha indicado, por lo que ha reclamado "transparencia, rigor y verdad ante un suceso de enorme gravedad".

Asimismo, ha lamentado que Page, "en vez de ponerse del lado de las víctimas y los ciudadanos, prefiere una vez más ponerse del lado de Sánchez y de sus ministros aunque suponga mirar hacia otro lado ante posibles negligencias".

Dimisión de Puente

Por ello, Núñez ha exigido la "dimisión inmediata e irrevocable" del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que "no se puede gestionar una tragedia de esta magnitud desde la autocomplacencia, el marketing político y la propaganda".

"Mientras Page respalda a Puente, yo exijo responsabilidades. Son dos formas muy distintas de entender y ejercer la política, también en Castilla-La Mancha. Una basada en el cierre incondicional de filas con el poder y otra basada en la exigencia de responsabilidades, la claridad y el respeto a los ciudadanos", ha sentenciado.