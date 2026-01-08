Page acusa a Trump de llevar al mundo al "desorden absoluto" y avisa de que una tercera guerra mundial "puede pasar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado una advertencia rotunda sobre la situación internacional y la actitud de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Un escenario que, a su juicio, se mueve entre el desorden, la imposición y la ausencia de reglas claras, hasta el punto de reconocer que algo tan impensable como una tercera guerra mundial ya no resulta descartable.

Page, durante su intervención con motivo de la inauguración de una nueva depuradora en Villanueva de Alcardete (Toledo), ha descrito el momento actual como "un año donde veamos más curvas, más precipicios", que "ha empezado muy fuerte" y del que "es imposible saber cómo lo acabaremos".

El presidente castellanomanchego ha situado en ese contexto las últimas decisiones de Washington, desde la detención del presidente de Venezuela hasta la insistencia de la Casa Blanca en hacerse con Groenlandia. Para Page, no se trata de hechos aislados, sino de una misma forma de entender el poder.

"Trabajo para que este mundo no tenga dueño", ha subrayado, antes de advertir de que "es muy preocupante e inquietante que fuerzas armadas se pongan al servicio del capitalismo más salvaje". A su juicio, "no estamos ante un nuevo orden mundial, sino ante un desorden monumental".

En ese análisis ha incluido también el caso venezolano. Page ha criticado la actitud de Estados Unidos, pero ha sido especialmente duro con Nicolás Maduro, al que ha calificado como "dictador". Sobre la situación del país ha añadido: "Me cruzo con cientos de exiliados venezolanos. Es indecente ver cómo casi una cuarta parte del país se ha ido por la opresión y la dictadura".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Villanueva de Alcardete (Toledo), la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). D. Esteban González JCCM

"No lamento bajo ningún concepto que deje el poder", ha dicho, aunque ha dejado claro que su crítica no se limita a Caracas. "Ni Maduro ni Trump", ha señalado, en referencia a modelos de poder basados en la fuerza y la imposición.

La reflexión más inquietante ha llegado al abordar el riesgo de un gran conflicto global. "Nunca he pensado que pudiéramos ver algo parecido a una tercera guerra mundial. No nos cabe en la cabeza", ha reconocido. Sin embargo, ha advertido de que el actual contexto cambia ese marco mental.

"Cuando hay un desorden absoluto, interesado y absolutamente egoísta, piensas que puede pasar de todo", ha afirmado. Y ha añadido sobre Trump: "Piensas primero si está en sus cabales y, a raíz de esa cavilación, piensas que puede pasar de todo".

Page ha reclamado unidad en Europa frente a ese escenario. "Tenemos que estar unidos para cuando quieran hacer otra subida de aranceles, para que no interfieran en el libre comercio, para que no siga la rapiña mundial", ha defendido, rechazando la lógica de "decir que aquí el dueño soy yo".

Respecto a esa guerra entre la administración Trump y el continente viejo, el socialista cree que "no odia a Europa, nos tiene envidia", ha subrayado.

En contraste con la inestabilidad internacional, ha asegurado que Castilla-La Mancha mantendrá el rumbo durante 2026. "Independientemente de cómo circule todo a nuestro alrededor, pies en el suelo y mucho sentido común", ha dicho. El objetivo, ha remarcado, es claro: "Mantener estabilidad, crecimiento y reparto de la riqueza".