Castilla-La Mancha lanza ayudas de 400.000 euros para modernizar sus salas de cine

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes la convocatoria de ayudas a salas de cine de la región dotadas con un presupuesto de más de 400.000 euros.

Esta convocatoria recoge que podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos ubicados en Castilla-La Mancha.

El objetivo de las mismas es garantizar la actividad de las salas por su aportación al mantenimiento de la diversidad de la cultura audiovisual, así como recuperar y fomentar el hábito de asistencia a los cines.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria y la realización de las actividades subvencionables ha debido realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Esta línea de ayudas forma parte del compromiso del Ejecutivo autonómico con la cultura y el mundo del cine y se suma a las ayudas que anualmente se convocan para cortometrajes, largometrajes o elaboración de guiones.