Tolón se toma las migas en su barrio del Polígono: la ministra de Educación sigue la tradición de Nochebuena en Toledo
La toledana disfrutó la víspera de la Navidad junto a gente de su equipo y vecinos del distrito más poblado de la capital de Castilla-La Mancha.
Más información: Tolón, ministra de Educación: el ascenso de la mujer más leal a Sánchez en el PSOE de Castilla-La Mancha y azote de Page
La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participó esta Nochebuena en las tradicionales migas del Polígono, el barrio de Toledo donde vive. La ex delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha disfrutó, un año más, de un evento que reunió a miles de personas en diferentes puntos de la capital regional.
Tolón se tomó las migas previas a la Navidad rodeada de gente de su equipo, como Fernando Moreno o Javier Torres, de las concejalas de Toledo por el PSOE, Marta Medina y Alicia Escalante, y de un buen número de vecinos.
Fueron muchos los que aprovecharon para felicitar a la nueva ministra del Gobierno de España apenas 48 horas después de su nombramiento.
Tolón disfrutó de una tarde agradable junto a sus allegados. "Compartir estos días con tu gente, este es el mejor regalo", aseguró en una publicación en su perfil en la red social Instagram.
El pasado lunes, la toledana prometió su nueva responsabilidad ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Su elección como titular de Educación supone un nuevo paso en una carrera política que ha incluido diferentes cargos en la administración municipal, autonómica y estatal.