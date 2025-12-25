Page elogia la defensa de la Transición que hizo el Rey en su discurso de Navidad: "Es una obra de todos y de éxito"

Felipe VI saluda a Emiliano García-Page durante la celebración del Día de la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre. Casa Real.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado la reivindicación de la Transición que hizo este miércoles el rey Felipe VI durante su tradicional discurso de Navidad. Para el jefe del Ejecutivo autonómico el proceso de apertura democrática que inició España hace medio siglo es "una obra de todos".

Así, "como ha puesto de manifiesto el rey, desde la Transición, España es un proyecto de éxito, de avance y de modernización", ha señalado el líder regional socialista, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X (antes Twitter).

Felipe VI apuntó, este miércoles, que durante la Transición, "el pueblo español", a pesar de sus diferencias y dudas, supo salvar sus desacuerdos, con un "coraje —el de avanzar sin garantías, pero unidos—" que es una de las "lecciones más valiosas que nos enseñaron".

Page ha reiterado en diferentes ocasiones su defensa del hito histórico que supuso transformar un régimen dictatorial en otro democrático a partir del concurso de sensibilidades diferentes. La convivencia que marcó aquel proceso ha sido reivindicada por el barón como receta para aplicar ahora.