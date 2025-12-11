El Sescam y los sindicatos médicos divergen en el apoyo de la huelga en Castilla-La Mancha: del 32,5 % al 75 %

Imagen de la protesta convocada por los médicos este miércoles en la puerta del hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha cifrado en un 32,5 % el seguimiento en la región de la huelga de médicos durante la jornada del miércoles. El martes, primer día de un paro que se extenderá hasta este viernes, la convocatoria fue acompañada por un 34,4 % de los facultativos no sujetos a la prestación de servicios mínimos, según los datos ofrecidos la Junta de Comunidades.

Por su parte, desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESC-CLM) "manejan el 75% de seguimiento de media", ha detallado el secretario de la organización, Sergio García, durante una concentración celebrada en la puerta del Hospital General Universitario de Albacete.

La organización que impulsa la reivindicación se ha felicitado por una participación "muy alta, aunque el Sescam no da información y pone palos en las ruedas para que ejerzamos nuestro derecho constitucional a la huelga".

Desde Ciudad Real, el secretario general de CESC-CLM, Óscar Quintana, ha elevado al umbral de aprobación hasta un rango de "entre el 80 % y el 90 % de los profesionales que podían secundar el paro". Además, ha apuntado que este viernes se ofrecerán "datos más detallados".

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Iñigo Cortázar, ha señalado que las cifras que arrojan las movilizaciones de los galenos son diez puntos inferiores a las que dejó su anterior paro, una protesta que se produjo el pasado 3 de octubre.

El Gobierno regional no se ha adentrado en la estimación del impacto asistencial que la movilización ha provocado y ha emplazado al final de la huelga para ofrecer una valoración de mayor calado. El grado de apoyo se adivina diferente según las especialidades de los profesionales o el lugar en el que desarrollan su trabajo.

Los convocantes han reprochado a Sanidad la imposición de servicios mínimos excesivos, una acusación que Cortázar ha rechazado, al tiempo que los ha definido como "legales, adecuados, razonables y proporcionados".

Según el Sescam, los servicios mínimos "son perfectamente adecuados, perfectamente razonables y desde luego, no son nada de lo que estamos escuchando". Cortázar ha citado el dictamen de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que valida los rangos decretados por la Junta.

Citas por reprogramar

La participación de una parte del colectivo médico en las cuatro jornadas de huelga convocadas ha alterado la programación de algunas citas. No obstante, la intención del Sescam es ofrecer las atenciones perdidas en el menor tiempo posible.

"No lo podemos prever porque no podemos preguntar a los profesionales si van a hacer huelga o no", ha explicado Cortázar sobre la imposibilidad de anticipar las consultas perdidas. En cualquier caso, el Sescam informa de las cancelaciones a los usuarios y ofrece nuevas fechas y horarios para las citas truncadas.