Las Cortes endurecen su reglamento para evitar que los partidos computen gastos fuera de Castilla-La Mancha

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, junto a los miembros de la Mesa en el pleno de este jueves.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han endurecido su reglamento para impedir que los grupos parlamentarios puedan imputar a la Cámara gastos efectuados fuera de la comunidad autónoma. Este cambio, promovido por el PSOE, ha contado con los 17 votos de la mayoría socialista, la abstención de los 10 del PP y el voto en contra de los 4 de Vox.

Concretamente, la modificación del artículo 29.7 remarca que "los grupos parlamentarios requerirán de los partidos políticos a los que se encuentren vinculados, a través del correspondiente convenio de colaboración, la justificación documental del destino dado a los fondos que aquellos, en su caso y para la realización de toda actividad vinculada exclusivamente a la actividad política regional y al funcionamiento interno de los grupos parlamentarios o los partidos políticos vinculados a éstos y en el ámbito de Castilla-La Mancha, les hubieren sido transferidos".

La defensa de la propuesta socialista ha corrido a cargo de Ángel Tomás Godoy, quien ha asegurado que debe existir "una mejor justificación" de los fondos que reciben los grupos parlamentarios, para que no se "usen fuera".





"Lo que decimos es que el dinero que reciben los grupos parlamentarios en Castilla-La Mancha se destine a hacer política en Castilla-La Mancha, no a financiar a los partidos políticos a nivel nacional", ha agregado.

Godoy, que ha explicado que la reforma "no va contra nadie", sí ha señalado al grupo parlamentario de Vox por haber "mandado recursos públicos a la matriz" de su formación. Una circunstancia que según ha advertido denota que si el partido de Abascal "depende financieramente" de Madrid también lo hace "políticamente".

Una reforma que "excede" competencias para el PP

Desde el PP, Santiago Serrano ha justificado la abstención de su grupo en el uso de esta propuesta como "arma política" por parte del PSOE para "tapar sus propios escándalos" a través de una modificación que "excede" las competencias fiscalizadoras del parlamento autonómico.

Serrano ha justificado que su grupo es partidario de que las aportaciones estén justificadas "como es debido" pero para ello ha apuntado que es suficiente con "la redacción actual" y por lo tanto, no es necesaria ninguna modificación.

En este sentido, ha criticado que los socialistas no estén alcanzando acuerdos con el PP y Vox en la modificación del Reglamento de las Cortes y ha subrayado que desde su grupo están "abiertos a pactar".

Por último, la postura en contra de Vox ha sido escenificada por Luis Blázquez. El diputado por la circunscripción de Ciudad Real ha considerado "ilegal" y "viciada" esta reforma, por lo que ha pedido al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, paralizarla.

"Las Cortes ya tienen suficientes controles de gastos", ha señalado, además de acusar al de "no gustarle que Vox no encaje en su podrido modelo autonómico que el bipartidismo ha construido".

Además, ha descrito que la reforma "invade la autonomía organizativa y financiera de los partidos políticos" y ha acusado al PSOE de transferir 400.000 euros a su estructura nacional.