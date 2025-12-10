Page emplaza al PSOE a "despejar el fantasma" del machismo en Ferraz: "Hay que cumplir con lo que se predica"

Emiliano García-Page ha convocado a su partido a un ejercicio de "moralidad" para aclarar todos los detalles relacionados con el caso Salazar. Las denuncias sobre el asesor de Pedro Sánchez constituyen, según el presidente de Castilla-La Mancha, un "fantasma que hay que despejar". Para evitar que la indignación se extienda, el barón regional ha urgido a los responsables del PSOE a "hacerlo con contundencia".

En una entrevista televisiva en Al Rojo Vivo, Page ha pedido consistencia a los dirigentes socialistas. "Hay que intentar cumplir con lo que se predica y lo que se promete". Además del feminismo, el ideal que reclama el dirigente autonómico "vale para otras muchas cosas". En cualquier caso, la "relativización moral" no puede ir "por barrios ni por sectores", sino que ha de ser "integral".

Para el jefe del Ejecutivo regional, la credibilidad en la vida política es "esencial" y debe ser la guía para aplicar a cualquier tema, también al feminismo del que el Gobierno y la principal formación que lo sostiene han hecho bandera.

Sin embargo, la tibieza de Ferraz con las informaciones sobre Paco Salazar anticipa otra fuga de apoyos a la ya maltrecha formación socialista. "Hay que ser coherente en la vida, porque si no, se paga muy caro", ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha.

El veredicto social ante la contradicción tiende a "castigar lo que le resulta incoherente". El toledano ha advertido de cuán ambivalente resulta el discurso oficial del partido en contraposición con el proceder de algunos de sus responsables. "La gente ve que tenemos un discurso muy feminista; al mismo tiempo, la gente piensa que, claramente, se han visto denuncias en un cajón de Ferraz".

Los comentarios de Page se producen pocas horas después de conocerse que José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, protagonizó supuestamente hechos similares a los de Salazar. "Lo que importa mucho es que no queden dudas en el ambiente: tenemos que tener un comportamiento absolutamente claro ante todos los que pudieran aparecer", ha añadido.

Page ha criticado que la primera respuesta del partido respecto a las denuncias internas haya sido "la no reacción". Entretanto, los votantes se plantean "por qué se ha estado tantos meses con el tema tapado cuando ya era evidente que había un problema".

Al mismo tiempo, se ha preguntado "de qué ha vivido" Salazar en los últimos meses y ha recordado que "cayó por una filtración" relacionada con su conducta con sus compañeras. Tras la caída en desgracia de Santos Cerdán en julio, "iba a ser secretario de Organización", la segunda responsabilidad orgánica más importante. A Page le gustaría saber "qué tipo de apoyo directo o indirecto ha tenido" el sevillano en los últimos meses.

Intención de voto, perspectiva económica

La timidez del PSOE frente al machismo supone un ejemplo de "corrupción moral" que, según el diagnóstico del barón socialista, engorda la bolsa de votantes de Vox. No obstante, la formación que lidera Santiago Abascal le "quita votos al PP y también a la izquierda".

Desde Castilla-La Mancha, se ha invitado al Gobierno de España a "reflexionar en qué medida los pactos alimentan la mochila de extrema derecha". Además, se ha recordado que "ningún votante está libre del populismo" y que la "mala gestión comunicacional de la inmigración" contribuye al auge de la formación derechista.

Del mismo modo, Page se ha detenido en la "preocupación en el perímetro económico" que recorre la sociedad española. El representante de la Junta de Comunidades ha deseado "que el éxito del país se democratice"; es decir, que los buenos indicadores macroeconómicos alcancen al ciudadano de la calle.

Al respecto, se ha referido a la vivienda como una "asignatura pendiente" y ha estimado en "casi 400.000 hogares al año durante la próxima década" el número de casas que deberían levantarse en España.