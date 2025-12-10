Mujeres referentes alertan del riesgo de involución en derechos: "Nosotras perdimos más con la dictadura"

El papel histórico de la mujer, los avances de la dictadura a la democracia, la necesidad de una reforma constitucional que incorpore la igualdad real y mencione expresamente a hombres y mujeres, la necesidad de continuar forjando referentes femeninos y de ocupar espacios públicos, la lacra de la violencia machista y vicaria, el abolicionismo contra la prostitución, el uso del lenguaje y no normalizar, incluso reivindicar, insultos como 'zorra'. Estos han sido algunos de los asuntos analizados este miércoles en el foro 'Mujeres por la libertad: 50 años en democracia', organizado este miércoles en el Museo Sefardí, en Toledo, a cargo de la Delegación del Gobierno en la región y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Más de 150 personas han abarrotado la sala de oración del edificio, que ha contado con una mesa de debate moderada por la periodista Esther Esteban, presidenta ejecutiva de este periódico. Las invitadas han sido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y exministra con Zapatero y Pedro Sánchez; Nativel Preciado, periodista y escritora; y Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023.

Las cuatro mujeres referentes han alertado del riesgo de involución en derechos de la mujer, especialmente tras la irrupción de fuerzas políticas como Vox, sin mencionar expresamente al partido de Santiago Abascal, negacionista de la violencia machista, entre otros asuntos, y han evidenciado la importancia de no dar "ni un paso atrás" en la pelea por mantener los derechos y libertades y reivindicar el feminismo.

Preciado ha recalcado: "Hay que defender los derechos día a día, porque si pueden nos los quitan", subrayando el rol de las mujeres desde los primeros compases de la democracia. "No solo hubo padres de la Constitución, sino también madres de la Constitución y ese papel hay que reivindicarlo"

Milagros Tolón ha añadido la importancia de mirar al futuro y no retroceder en derechos y libertades. "La democracia hay que mimarla y tenemos que enseñársela a nuestros hijos".

Carmen Calvo ha incidido en que "la democracia se parece a nosotros, es lo más humano que hemos desarrollado, mientras que la dictadura se parece solo al dictador", añadiendo que "las mujeres perdimos mucho más que los hombres en la dictadura franquista".

La exministra ha incidido en que "la Constitución se hizo sin nosotras" y ha recordado el papel de las 27 mujeres diputadas presentes en la votación de la carta magna relativo al artículo de la corona con la prevalencia del hombre sobre la mujer. "Todas ellas se salieron del congreso para no votar ese artículo, fue su manera de protestar contra él".

Carmen Calvo. Javier Longobardo

Calvo ha subrayado la necesidad de la reforma constitucional y ha invitado a negociar antes de rechazar la posibilidad por la dificultad de consenso actual. "Ha sido la mejor constitución y la que más servicio ha prestado a la convivencia, a la paz y a la apertura del país, pero la mejor manera de celebrar los 50 años de la constitución sería hablar de ella y reformarla".

"Merecemos que los jóvenes y los mayores nos sentemos a negociar", ha señalado la socialista, quien ha abogado por "colocar Europa en la carta magna, blindar algunos derechos como la vivienda, reivindicar la justicia climática, reivindicar la España federal y reformar el título VIII", ha sentenciado.

Calvo ha lamentado la tardanza en sacar adelante una ley abolicionista contra la prostitución. "Es el proyecto legislativo que más va a tardar en la historia de España. La prostitución es una realidad terrible, es pobreza, es marginación", ha recalcado.

Milagros Tolón. Javier Longobardo

Por su parte, Milagros Tolón, ha lamentado el "blanqueamiento a partidos políticos" que "no son demócratas" sino "negacionistas de la violencia machista y de toda la transformación del siglo XXI". "Es muy triste, vamos en retroceso", ha apuntado.

Mientras tanto, Nativel Preciado, ha recordado el final de la Dictadura y ha ahondado en la misma idea abordada por Tolón en referencia al papel de la juventud. "Si los jóvenes supieran lo que es una dictadura no se les pasaría por la cabeza tratar de defender esta aberración".

La escritora y periodista ha lamentado el machismo estructural. "Todas, en todos los ámbitos, nos hemos encontrado a acosadores con quienes nos hemos tenido que enfrentar" y ha denunciado el escándalo machista en el PSOE, afeando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que no haya sido más duro. "He conocido a muchos políticos de esa calaña, machistas, y un partido político tiene que dar ejemplo", ha dicho.

Nativel Preciado. Javier Longobardo

"Un socialista tiene que dar ejemplo de socialista", ha afirmado, denunciando que el PSOE debe ser contundente. "Cualquier indicio o prueba de que estos señores se dedican a pagar a mujeres prostituidas hay que erradicarlo, no solo apartarlo sino tomar medidas contra ellos, y reaccionar de manera instantánea, se ha esperado demasiado tiempo", ha comentado. "El presidente Sánchez tendría que haber sido más implacable", ha afirmado.

En este asunto, Milagros Tolón ha expresado la "tristeza" que le produce como "socialista" ver a "compañeros tener esos comportamientos contra las mujeres". "Tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso. Creo que es una cuestión estructural porque el machismo sigue existiendo", en línea con Carmen Calvo, quien ha criticado el "escandalizo" por los casos machistas que golpean actualmente al PSOE.