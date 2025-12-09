Los mil kilómetros de carreteras de la Diputación de Toledo aguardan al frío: 600 toneladas de sal y seis quitanieves

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha presentado este martes el plan de vialidad invernal, un programa que trata de anticipar las necesidades que surjan en los casi mil kilómetros de carreteras que gestiona la institución. El objetivo "es garantizar la seguridad y la movilidad durante los meses de frío, hielo y nieve", ha comentado la responsable de la entidad provincial.

Cedillo se ha comprometido a "responder con eficacia ante los fenómenos meteorológicos adversos", una aspiración que tiene como objetivo "proteger vidas, proteger oportunidades y asegurar que todos los municipios de la provincia, también los más pequeños y los más alejados, mantengan su conexión con el resto del territorio".

Según la responsable de la Diputación provincial, "la igualdad de oportunidades se defiende también desde una carretera segura y transitable".

Este plan, diseñado por los profesionales y técnicos, permite activar protocolos preventivos antes de que se produzcan las incidencias y minimizan su impacto. "Hay que tener en cuenta que una actuación rápida y planificada evita cortes de carreteras, atascos y situaciones de aislamiento en pequeñas localidades", ha señalado la presidenta de la Diputación.

Cedillo ha informado de que el operativo cuenta con un equipo técnico compuesto por seis camiones quitanieves equipados con esparcidores de fundentes, dos camiones adicionales de apoyo, tres retropalas mixtas, tres motoniveladoras, dos palas cargadoras y un vehículo tipo pickup dotado de cuchilla y esparcidor. "Estos medios, distribuidos estratégicamente, permiten actuar con agilidad en caso de heladas o nevadas, reduciendo al mínimo los tiempos de intervención".

Las dotaciones y las intervenciones preventivas, como la salinización, la retirada temprana de nieve o la limpieza de placas de hielo, reducen los costes derivados de reparaciones, deterioro del firme, asistencia en carretera y daños materiales.

A estos recursos se suman más de 600 toneladas de salmuera almacenadas en cinco puntos dependientes tanto de la Diputación como de las empresas concesionarias responsables de la conservación de los diferentes tramos provinciales. Además, la institución ha dispuesto tres depósitos adicionales en Toledo, Talavera de la Reina y Mora, disponibles para todos los ayuntamientos que necesiten recoger sal ante alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología.

Las empresas concesionarias de las áreas de Talavera y su comarca, La Sagra y La Mancha, y Montes de Toledo mantienen a su vez puntos de almacenamiento en Talavera, Toledo y Recas, reforzando así el abastecimiento de fundentes en caso de necesidad.

Proteger a la población

La presidenta de la Diputación ha informado de las actuaciones preventivas por desarrollar; entre otras, el salado previo de las vías, la retirada temprana de nieve o la limpieza de hielo en zonas donde ya se prevé riesgo.

"Estas intervenciones permiten mantener la circulación, evitan daños futuros en la calzada y reducen el riesgo de accidentes y de cortes que puedan aislar a la población", ha subrayado.

El operativo permanecerá activo durante toda la temporada invernal, con el objetivo de mantener la fluidez del tráfico y minimizar las restricciones o cortes en las zonas afectadas por inclemencias meteorológicas.

Desde la Diputación de Toledo han recordado que este tipo de planes forma parte de las políticas de riesgos y emergencias que protegen a la población y constituyen un pilar básico de la gestión pública responsable. Al respecto, Cedillo ha remarcado la importancia de que los ciudadanos sigan las recomendaciones de seguridad y estén atentos a las previsiones meteorológicas, especialmente en episodios de riesgo.