Herida por traumatismo craneoencefálico una sanitaria del Hospital de Puertollano agredida por un paciente

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha denunciado este martes una nueva agresión a personal sanitario registrada el lunes por la tarde en el servicio de Urgencias del Hospital de Puertollano (Ciudad Real), donde una facultativa resultó herida tras ser atacada supuestamente por un paciente.

La sanitaria sufrió un traumatismo craneoencefálico y una herida incisa-contusa en la cabeza, según ha explicado el secretario general de CESM-CLM, Óscar Quintana.

La víctima permanece bajo atención del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y se le hacen pruebas para valorar su estado de salud, mientras el caso ya está siendo investigado por la Policía Nacional.

El sindicato ha condenado "rotundamente" este nuevo episodio de violencia y ha alertado que médicos y facultativos "acuden cada día a hospitales y centros de salud con miedo", una situación que, según afirma la organización, se ha convertido en habitual.

"Ningún trabajador puede ejercer su labor ansioso y con miedo; pedimos seguridad real", ha reclamado el secretario general del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha quien también ha dado a conocer que un vigilante jurado del centro también se vio implicado en el incidente, cuyos detalles están siendo analizados por las fuerzas de seguridad.

Por su parte, Jorge Juan Curiel, presidente del CESM-CLM y responsable de Salud Laboral del Sindicato Médico tanto en Castilla-La Mancha como en el ámbito nacional, ha denunciado la "absoluta desprotección" que sufren los profesionales agredidos.

En este sentido, ha asegurado que tras una agresión, el Sescam únicamente facilita asistencia legal para denunciar al agresor, pero "no ofrece una cobertura efectiva" que garantice la atención integral del trabajador.

Asimismo, ha criticado el funcionamiento de Solimat, la mutua encargada de atender las contingencias laborales del personal del Sescam, porque según Curiel "abandona" a los profesionales cuando las agresiones no dejan secuelas fácilmente demostrables.

Curiel ha apuntado que varios trabajadores agredidos recientemente —entre ellos un enfermero y un médico de Talavera de la Reina— fueron remitidos por la mutua a sus médicos de familia para tramitar una baja laboral ordinaria, pese a tratarse de incidentes ocurridos en el puesto de trabajo.

A su juicio, esta situación no solo implica una falta de atención inmediata, sino también una merma económica para la víctima. "Después de ser agredido, un facultativo cobra menos estando de baja que trabajando", al tiempo que ha lamentado que no haya atención psicológica urgente para los profesionales que sufren episodios violentos.