Cañizares avisa: "Los servicios municipales estarán en riesgo cuando se agote el chorro de millones de fondos europeos"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha defendido a los ayuntamientos como "la administración más cercana y los encargados de plantear proyectos de vida para fijar territorios". Además, ha culpado a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha de "llevar a los ayuntamientos a una situación grave".

"Cuando se acaben los fondos europeos y ese chorro de millones que ha entrado en España y no hemos sabido gastar como país, se producirá un endeudamiento brutal de instituciones y una puesta en riesgo de servicios básicos en los municipios", ha expresado durante su intervención en la jornada "Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real", organizada por la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con Veolia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en el Museo del Quijote de la capital provincial.

Para Cañizares, los mayores damnificados de las desigualdades provocadas por las tensiones políticas son los municipios y, por tanto, los vecinos de cada uno de ellos. Como ejemplo, ha apuntado a la diferencia de financiación que existe entre Ciudad Real y el municipio catalán de Manresa, ambos con unos 77.000 habitantes.

"Manresa aprobó el pasado año un presupuesto de 135 millones y Ciudad Real de 92, un 45 % menos para los mismos habitantes", ha lamentado.

El regidor ha criticado que en nuestra comunidad "nunca se ha creído en la importancia de los municipios". "Con la idea de que en la región no hay grandes ciudades, la Junta ha convertido a los ayuntamientos en unos hermanos pequeños incapaces de tomar decisiones por su cuenta y sometidos a las corrientes de la Junta", ha asegurado.

Al respecto, ha abogado por "resolver el problema" que se generó a través de una Ley de Bases del Régimen Local que "no dejó claro el papel del ayuntamiento y de sus competencias". "Solucionándolo, la administración local tendría resuelto parte de los problemas que tienen", ha indicado.

"Labor básica, pero la más importante"

Cañizares ha explicado que "la labor de los ayuntamientos es básica, pero la más importante: dotar a los municipios de los condicionantes que hacen que los vecinos se sientan igual a los del pueblo de al lado, que se puedan desarrollar proyectos y que generen atractivo para que la gente quiera vivir allí".

"Seguir considerando a los ayuntamientos como una entidad menor incapaz de tomar decisiones es injusto. Hemos demostrado que cuando vienen mal dadas, los primeros que estamos al frente somos la administración local y los alcaldes. Estamos arraigados al territorio, conocemos lo que necesita y sabemos cómo hacerlo", ha afirmado.

Por ello, ha pedido "confianza" al Estado para que "deje de mirar solo a las comunidades y mire también a la administración local". "Que miren menos a las aritméticas parlamentarias y miren al desarrollo futuro y de prosperidad de nuestro país. Los ayuntamientos somos ejemplo de cómo se hacen las cosas y de cómo se puede mejorar el futuro de nuestros ciudadanos", ha sentenciado.