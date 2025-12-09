El 7 % de las camas de hospital de Castilla-La Mancha son de pago; solo uno de cada seis vecinos tiene seguro privado

El 15,8 % de la población de Castilla-La Mancha —aproximadamente uno de cada seis vecinos— tiene seguro de salud privado, según los últimos datos publicados por el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025. El informe elaborado por la Fundación Idis calcula que casi 377.000 personas en la región disponen de un acceso más amplio a la atención sanitaria.

El porcentaje de usuarios de este tipo de pólizas en la comunidad autónoma es más de diez puntos inferior al de la media nacional. El 26 % de los españoles disfrutan de estas coberturas, una proporción que se dispara por encima del 30 % en la Comunidad de Madrid (37,5 %), Cataluña (31,8 %) e Islas Baleares (30,8 %).

En el lado contrario, la cuota de mercado de las aseguradoras sanitarias solo es inferior al registro de Castilla-La Mancha en las comunidades autónomas de Navarra (12,1 %), Murcia (13,3 %) y Cantabria (14,4 %).

Respecto al año anterior, el número de asegurados ha crecido un 5,5 % en la región. Desde 2018, las primas han experimentado un crecimiento acumulado del 8,3 %.

No obstante, Castilla-La Mancha se adivina como uno de los territorios con menor penetración de los operadores sanitarios privados. Sin embargo, el número de asegurados privados ha mostrado una expansión constante y la ampliación de una infraestructura que complementa al sistema público.

La reciente polémica sobre una supuesta mala praxis en el madrileño Hospital de Torrejón, un centro de titularidad pública cuya gestión está a cargo de una empresa privada, ha reabierto el debate sobre la forma de gestión que combina las dos formas tradicionales. Las quejas referidas a la debilidad de los mecanismos de control de la gestión sanitaria externalizada topan con una bolsa emergente de usuarios de estos recursos.

En Castilla-La Mancha, el PSOE regional ha preguntado al PP qué modelo sanitario prefiere y ha urgido a los responsables del principal partido de la oposición a "renunciar expresamente a copiar" el patrón de Madrid. Desde el PP insisten en las listas de espera y el empeoramiento de la atención en un sector público que también aseguran defender.

Ocho hospitales, 338 camas

En el territorio regional existen 28 centros para el tratamiento de enfermos, de los que ocho son de titularidad privada: seis operan bajo un concierto parcial con la Administración regional mientras que los dos restantes no han establecido ninguna fórmula de colaboración con el sector público.

El concierto parcial permite a los centros adheridos establecer "una relación contractual con el Sistema Nacional de Salud por el que este concierta volúmenes determinados de actividad a precio o tarifa fijada", explica el informe.

Los conciertos suponen un coste para el erario de 171 millones, lo que supone el 3,5 % del gasto sanitario de la región. La estimación del gasto sanitario en Castilla-La Mancha ha ascendido hasta los 2.592 euros, de los que 1.945 euros corresponden al sector público y 647 al privado. Según el observatorio, se trata de la segunda región con menor desembolso por habitante, aunque el dato desagregado de inversión pública por usuario en las Islas Baleares (1.933 euros), Comunidad Valenciana (1.910 euros), Comunidad de Madrid (1.825 euros) y Andalucía (1.735 euros) es más reducido.

Apenas el 29 % de la red hospitalaria de la comunidad autónoma tiene alguna barrera de entrada, la tasa más baja de todo el país. Sin embargo, en Canarias (69 %), Cataluña (68 %), Andalucía (63 %), la relación de hospitales privados respecto al total de sanatorios disponibles se eleva por encima del 60 %.

La oferta asistencial privada de la región se concreta en 388 camas, de las que 333 son plazas concertadas y otras 55 sin concierto. La ratio de camas disponibles con seguro de salud frente a la oferta abierta es de apenas el 7 % en Castilla-La Mancha, un dato que confirma a la región en el liderazgo comparativo de la sanidad pública.

En Cataluña, el 56 % de las camas de hospital corresponden a sanatorios privados. En el caso de Andalucía, su volumen alcanza el 40 % de los recursos disponibles. Ambos territorios, los dos con mayor población de España, muestran una distribución de los servicios muy diferente a la de Castilla-La Mancha.

Atención y equipamiento

Según el informe elaborado por la Fundación Idis, solo tres hospitales de Castilla-La Mancha acogen a ingresados no urgentes por salud mental o toxicomanía. Son 282 las plazas disponibles para tales fines. Sin embargo, la sanidad privada no se ocupa de este problema en la región: ninguno de sus centros incluye estas atenciones.

Además, el estudio confirma la existencia de 39 equipos de alta tecnología en la red privada, un inventario que incluye dispositivos de resonancia magnética o para la realización de mamografías.

Adeslas, Sanitas y Asisa son las tres principales compañías que operan en el mercado de la sanidad privada, aunque el estudio no ofrece el desglose por comunidades autónomas. Tampoco hay indicadores regionales sobre el número de funcionarios adscritos a Muface: en cualquier caso, el 76 % de los trabajadores del sector público de España eligen la asistencia de pago.