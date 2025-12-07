Castilla-La Mancha pide en Europa "inversión, recursos y normativa" que garanticen la accesibilidad universal

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a las instituciones europeas "inversión, recursos y normativa" que garanticen la accesibilidad universal aplicada a la realidad de las regiones.

Así lo ha expresado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, que ha viajado a Bruselas junto a representantes del Tercer Sector para trasladar el compromiso de la Junta con la accesibilidad universal a las instituciones europeas.

Una comitiva integrada por representantes de la Mesa del Tercer Sector de la región, EAPN CLM, ONCE, la coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, Cermi, la Plataforma de Voluntariado, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la región y Acescam.

"El objetivo es nutrir a la futura Ley de Accesibilidad Universal de la normativa europea y hacer lo mismo con el plan director en el que también se está trabajando en el comisionado. Hemos podido hablar de la importancia de que los fondos de cohesión sirvan realmente para luchar contra la pobreza, la exclusión social, la discapacidad y la ruralidad. Y de la importancia que tiene el impulso social en la generación de empleo, cohesión y vertebración del territorio", ha expresado Escudero

Otro de los asuntos que se han abordado ha sido "cómo aportar un apoyo de calidad a las personas con discapacidad y a sus cuidadores en el lugar de trabajo y en la comunidad".

Asimismo, se ha apuntado a la importancia de garantizar el acceso a una vivienda asequible para "luchar contra la exclusión residencial y la pobreza energética a la que se ven expuestas las personas con discapacidad".

Por último, Escudero ha afirmado que se ha abogado por "asegurar la accesibilidad de las personas mayores atendiendo al envejecimiento de manera integral y la soledad no deseada, así como por impulsar la solidaridad intergeneracional".