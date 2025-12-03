La Cátedra del Tajo plantea nuevas reglas de explotación del trasvase para garantizar una gestión "estable y sostenible"

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha presentado este miércoles una nueva propuesta técnica, en colaboración con la Agencia del Agua, para plantear al Gobierno la modificación de las reglas de explotación del trasvase y la aplicación real de los caudales ecológicos.

Un estudio llamado 'Propuesta de parámetros de las reglas de Explotación del Trasvase Tajo-Segura tras la implantación del régimen de caudales ecológicos en el río Tajo', que pretende "asegurar una lámina estable en los embalses de cabecera y contar con una reserva estratégica de agua para estar preparados para los abastecimientos de emergencia en situaciones de cambio climático".

Según la Cátedra del Tajo, aunque el marco legal obliga a revisar las reglas de explotación, la necesidad del cambio responde también a la lógica del funcionamiento del propio sistema, ya que "no es posible garantizar un régimen estable de trasvases si la cabecera del Tajo no puede ejercer su función reguladora".

Considera que las reglas actuales no cumplen "su función esencial", la de reducir la excepcionalidad hidrológica y proporcionar estabilidad interanual. Por ello, aboga por "diseñar reglas eficaces sin modificar la legislación, permitiendo que los embalses recuperen niveles en los años húmedos".

Asimismo, pide que el volumen trasvasado sea "la consecuencia de una buena gestión, no una cifra fijada previamente". Y centrar el debate en la gestión de la cabecera del Tajo es esencial "para evitar diagnósticos distorsionados y garantizar un funcionamiento más estable, realista y sostenible de todo el sistema".

Reglas de la Cátedra

Por ello, la Cátedra del Tajo ha diseñado unas reglas de explotación que conseguirían estabilizar los trasvases y minimizar las situaciones de excepcionalidad hidrológica, "manteniendo los embalses siempre en niveles suficientemente altos para respetar su amplia capacidad de regulación y garantizando todos los usos del Tajo en años secos".

En concreto, sugiere que cuando los embalses estén en nivel 1, que se alcanzaría con más de 2.000 hectómetros, se podrían trasvasar 60 hectómetros cúbicos mensuales. El nivel 2 se daría por debajo de esa cifra pero por encima de los 750 hm3 y se derivarían 10 al mes.

Así, el nivel 3 estaría entre los 400 y los 750 hm3 y daría lugar a un trasvase mensual de 8,6 hectómetros cúbicos.

Por último, por debajo de los 400 hm3 en los embalses de cabecera, no se trasvasaría ningún agua.

Respaldo de la Junta

Por su parte, la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha mostrado el respaldo de la Junta a la propuesta de la Cátedra del Tajo y ha defendido la necesidad de llevar a cabo un "cambio decisivo" en las reglas del trasvase.

"Nuestro objetivo es claro. Queremos garantizar la sostenibilidad del río Tajo y reducir la excepcionalidad hídrica en la cabecera. Esta segunda propuesta supone un paso adelante hacia una gestión estratégica, responsable y coherente con los retos hídricos presentes y futuros", ha expresado.