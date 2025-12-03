Castilla-La Mancha crea una mesa técnica para luchar de una manera "homogénea" contra el acoso escolar

El consejero de Educación, Ciencia y Deportes, Amador Pastor y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández durante la firma.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han suscrito este miércoles el acuerdo por el que se constituye la Mesa Técnica de la Prevención, Intervención y Seguimiento del Acoso Escolar que tiene como fin dar "una respuesta homogénea" a esta problemática.

Así lo ha señalado tanto el consejero de Educación, Ciencia y Deportes, Amador Pastor, como el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, encargados de rubricar el acuerdo.

Durante su intervención ante los medios, Pastor ha destacado que en 2024, el teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia recibió 257 denuncias por acoso frente a las que se tomaron "medidas oportunas".

Por ello, ha instado a "no restar importancia" a estos datos y "actuar y poner el foco en esas situaciones de miedo, de aislamiento, de humillación y de dolor y también de las heridas que no se ven, esas heridas que pueden sufrir los niños y las niñas cuando sufren el acoso".

De esta manera, ha apostado por actuar en "materia de prevención" haciendo "más fuertes aún" los protocolos de atención.

"En Castilla-La Mancha no queremos tolerar que ningún niño o niña lleve en solitario el silencio que acompaña a estas situaciones", sino "lograr una comunicación más fluida y que cada caso sea atendido desde el primer minuto", ha apostillado.

El consejero ha querido subrayar que "no se trata de un problema educativo, es un problema social" que aunque esté "muy interiorizado" como "acoso escolar", "va más allá de lo que puedan ser los espacios de convivencia del centro educativo".

Imagen del acto.

De su lado, Emilio Fernández ha admitido que existe "un fenómeno de desprotección de los menores de edad en muy distintos apartados", en el que se engloba el acoso escolar, una realidad "ante la que hay que actuar con criterios uniformes".

Por ello, ha ensalzado el papel de este nuevo instrumento como "primer paso" para elaborar un protocolo de actuación entre Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llegar "adonde hasta ahora no se está llegando en muchas ocasiones".

Mesa Técnica

Esta mesa técnica tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración regional y la Delegación del Gobierno en representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la mejora de la prevención, detección, conocimiento, intervención y seguimiento de las situaciones de acoso escolar en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

La colaboración entre las partes se articulará a través de acciones como medidas preventivas que fomenten la convivencia positiva, conseguir una coordinación ágil y rápida entre los diferentes agentes implicados, detectar de forma temprana situaciones de acoso, intervenir de manera inmediata y coordinada, asegurar el seguimiento de los casos hasta su resolución y promover la implicación de toda la comunidad educativa.

Para el desarrollo de los trabajos de esta mesa se creará una comisión mixta con representación de las partes, cuya finalidad será conocer y proponer el desarrollo de las distintas líneas de actuación previstas.

Los trabajos de la mesa técnica tendrán un plazo inicial de cuatro años desde su constitución, y finalizarían con la firma del acuerdo o protocolo que se elabore, aunque este plazo podría prorrogarse.