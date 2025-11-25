Podemos presentará una enmienda para que el derecho al aborto se incluya en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha

Podemos Castilla-La Mancha ha anunciado que su formación presentará una enmienda a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para incluir en el texto el derecho al aborto en la sanidad pública.

Coincidiendo con el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, la formación morada ha informado que llevará esta petición “para ejercer este derecho, las mujeres se ven obligadas a desplazarse cientos de kilómetros a otras comunidades recordándonos épocas pretéritas e incluso acudiendo a centros privados donde son acosadas por grupos antiabortistas”.

Cabe recordar que, una vez que el proyecto de ley fue aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha, actualmente prosigue su tramitación en el Parlamento nacional. Tras la toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados el pasado 10 de noviembre, el texto fue remitido a la Comisión Constitucional donde se abre esa etapa de enmiendas.

La coordinadora de Podemos Castilla-La Mancha, Irene Arcalá, ha lamentado que "dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, el Gobierno de Page no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público".

Una situación que, según la coordinadora de la formación morada, "provoca que existan graves obstáculos al ejercicio efectivo de este derecho, incrementando las desigualdades e impactando de forma desproporcionada en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad económica y social".

De esta manera, con el blindaje estatutario se evitaría, por ejemplo que "solo existan dos lugares donde poder abortar en la región, ambos clínicas privadas donde las mujeres son acosadas por grupos ultras antiabortistas" y que provoca que "las mujeres tengan que recorrer largas distancias hasta Valencia o Madrid".

"Llevamos años de lucha desde el movimiento feminista y muchos colectivos y organizaciones sociales de la región y, a pesar de eso, Page sigue incumpliendo la Ley del aborto; actúa igual que Ayuso", ha sentenciado Arcalá.

Según ha difundido la formación morada, Amnistía Internacional en su informe publicado ayer en vísperas del 25N, "alerta de que los centros de crisis 24 horas presentan serias deficiencias en varias comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha, a la hora de recibir una atención integral y especializada las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual".

"En la región castellanomanchega no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días del año los cuales cuentan con un horario de atención de sus centros de 8 de la mañana a 22 horas, permaneciendo cerrados los fines de semana", ha abundado Podemos.

'Solo sí es sí'

Además, Podemos CLM ha anunciado que también enmendará la reforma estatutaria para "blindar" la 'Ley del Solo sí es sí'. Una medida que surge para plasmar en la ley autonómica una iniciativa "fundamental" y "clave" para "blindar el derecho a la libertad sexual y la protección de las mujeres frente a las violencias machistas”.

Por último, ante la celebración del 25N, Arcalá ha manifestado que “frente al negacionismo de la extrema derecha y el silencio cómplice, tenemos que alzar la voz, por eso, desde nuestra labor en las instituciones, vamos a llevar los derechos feministas y la protección frente a la violencia machista al Estatuto de Autonomía, esperando que el resto de partidos voten a favor, para enmendar en este tema tan importante la norma fundamental de Castilla-La Mancha”.

